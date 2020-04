Peninsula: il trailer del sequel di Train to Busan

Un'orda di zombie ci accoglie nel teaser trailer di Peninsula, sequel dell'hit horror coreano Train to Busan, uno dei migliori zombie film di sempre. Da quanto vediamo nel primo teaser, Peninsula ci appare come un omaggio a La terra dei morti viventi e a Mad Max, con i sopravvissuti alle prese con un mondo post-apocalittico devastato dagli zombie.

Train To Busan: il quasi-sequel Peninsula sarà ambientato 4 anni dopo

Questa la sinossi ufficiale di Peninsula: Quattro anni dopo la decimazione di Train to Busan, Jung-seok (Gang Dong-won), un soldato sfuggito alla devastazione, torna a sperimentare l'orrore quando gli viene assegnato un incarico sotto copertura con un doppio scopo: mettere in salvo e sopravvivere. Quando il suo team, a sorpresa, si imbatte in alcuni sopravvissuti, le loro vite dipenderanno dal prevalere del lato migliore o peggiore della natura umana in quelle circostanze drammatiche.

Nel cast di Peninsula, diretto da Yeon Sang-ho, troviamo Lee Jung-hyun e la piccola Lee Re.