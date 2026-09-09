Penélope Cruz in lacrime per Javier Bardem: 15 minuti e mezzo di applausi per Bunker a Venezia

La première di Bunker alla Mostra del Cinema di Venezia si trasforma in uno dei momenti più emozionanti del festival: Penélope Cruz non trattiene le lacrime e bacia il marito Javier Bardem davanti al pubblico, mentre il film di Florian Zeller riceve 15 minuti e mezzo di standing ovation.

È stata una delle immagini più intense della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Al termine della proiezione di Bunker, Penélope Cruz è scoppiata a piangere mentre il pubblico della Sala Grande continuava ad applaudire. L'attrice ha poi baciato il marito e collega Javier Bardem, condividendo con lui l'emozione per una delle accoglienze più calorose del festival.

Penélope Cruz in lacrime accanto a Javier Bardem

L'applauso è andato avanti per ben 15 minuti e mezzo, trasformando Bunker nel film con la standing ovation più lunga della Mostra 2026 fino a questo momento. Un risultato che lo porta a un soffio da un altro celebre record recente: nel 2024 The Room Next Door di Pedro Almodóvar era stato accolto al Lido con 17 minuti di applausi.

Quando l'ovazione ha superato i dieci minuti, Penelope Cruz ha rivolto più volte il suo ringraziamento agli spettatori, arrivando anche a stringere la mano a uno dei fan più entusiasti alle sue spalle. Prima di lasciare il Palazzo del Cinema, l'attrice si è fermata ancora una volta per salutare il pubblico con un "Ciao!".

Anche Florian Zeller ha voluto trasformare il momento in un omaggio collettivo al cast, invitando singolarmente gli interpreti a farsi avanti per ricevere gli applausi. Oltre a Cruz e Bardem, nel film recitano Patrick Schwarzenegger e Paul Dano.

Nel film, Bardem e Cruz interpretano Miguel e Sofia, una coppia sposata che vive a Londra con i figli e attraversa una profonda crisi personale. Miguel è un architetto e accetta di progettare un bunker di sopravvivenza per Andrew, un eccentrico miliardario della tecnologia interpretato da Dano.

Quella che inizialmente sembra una semplice commessa professionale diventa però l'elemento che fa esplodere le tensioni all'interno del matrimonio. Dopo 17 anni insieme, Sofia comincia a chiedersi se lei e Miguel condividano ancora gli stessi valori. Nella sua vita entra inoltre Jeremy Gray, un affascinante scrittore americano interpretato da Schwarzenegger.

Il progetto di Zeller mette così al centro non soltanto la crisi di una coppia, ma anche le paure economiche e sociali che stanno modificando i rapporti familiari contemporanei.

Penélope Cruz e Javier Bardem insieme sullo schermo

La scelta di affidare i ruoli principali a Cruz e Bardem non è casuale. I due attori, coppia nella vita privata da quasi vent'anni, interpretano infatti marito e moglie in una storia in cui il rapporto sentimentale viene progressivamente messo alla prova.

Penelope e Javier insieme

Zeller ha spiegato di essersi ispirato anche a Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, in particolare alla scelta di mettere Tom Cruise e Nicole Kidman, allora sposati, al centro di una storia in cui la loro relazione veniva progressivamente destabilizzata.

L'obiettivo del regista era sfruttare proprio il confine tra realtà e finzione, usando ciò che Cruz e Bardem rappresentano fuori dallo schermo per rendere il film ancora più ambiguo e inquietante.

La storia non si limita alla dimensione sentimentale. Il bunker costruito per il miliardario Andrew diventa infatti il punto di partenza per una riflessione sull'estrema ricchezza, sull'isolamento delle élite tecnologiche e sulle conseguenze che le tensioni socio-economiche possono avere anche all'interno delle famiglie.

Zeller ha raccontato che Cruz ha portato nel personaggio di Sofia una propria autentica rabbia nei confronti dei miliardari del settore tech. Il film, tuttavia, evita di trasformare questi elementi in un manifesto politico esplicito, lasciando che le questioni più ampie emergano gradualmente attraverso la crisi della coppia.

Dopo il successo de The Father, che aveva conquistato due Oscar, Zeller torna dunque a Venezia con quello che appare come il suo progetto più ambizioso. Sony Pictures Classics ha acquisito i diritti nordamericani e punta a una distribuzione negli Stati Uniti all'inizio del 2027, preceduta da una possibile uscita qualificante per la stagione dei premi. L'accoglienza di Venezia 2026, soprattutto per le interpretazioni di Penélope Cruz e Javier Bardem, potrebbe ora diventare il primo importante segnale in vista della corsa agli Oscar.