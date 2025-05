Bunker: la star di Adolescence Stephen Graham nel cast del film con Javier Bardem e Penélope Cruz

Stephen Graham è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto per il grande schermo dopo il successo della miniserie Netflix Adolescence, alla quale ha partecipato anche nelle vesti di co-creatore.

La star britannica sarà nel cast del nuovo film di Florian Zeller, Bunker, al fianco di due delle star spagnole più amate e conosciute al mondo, Javier Bardem e Penélope Cruz.

Il nuovo thriller psicologico di Florian Zeller con Stephen Graham

Drammaturgo di fama mondiale e regista di The Father con Anthony Hopkins, Florian Zeller torna dietro la macchina da presa dopo The Son, in un genere già esplorato in precedenza, il thriller psicologico.

Primo piano di Stephen Graham

Bunker racconta la storia di un architetto che accetta un incarico moralmente discutibile: costruire un bunker di sopravvivenza per un miliardario dell'high-tech. Sua moglie, dopo 17 anni di matrimonio, inizia a mettere in discussione la loro relazione. Bunker è un film che esplora sfide emotive e morali, dubbi e paure, proprio come nei film precedenti di Zeller.

L'entusiasmo di Florian Zeller per la partecipazione di Stephen Graham

Al momento, non è ancora stato svelato il ruolo affidato alla star di Adolescence, conosciuto anche per aver recitato in Snatch, Gangs of New York e Boardwalk Empire, nel ruolo di Al Capone.

Florian Zeller è entusiasta del coinvolgimento di Stephen Graham nel film:"Sono estremamente felice che Stephen Graham si unisca al cast di Bunker. Fin da This Is England e più recentemente con Adolescence, sono sempre rimasto colpito dalla forza emotiva e dalla bellezza delle sue interpretazioni".

Stephen Graham con Michael Pitt in Boardwalk Empire

Il regista ha proseguito:"Sono entusiasta di lavorare con un talento incredibile come Stephen, la cui capacità unica, con un solo gesto, di spezzarci il cuore e al contempo spaventarci, contribuirà a rendere Bunker un thriller profondamente toccante".