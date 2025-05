Penélope Cruz e Javier Bardem interpreteranno una coppia nel film Bunker di Florian Zeller

La coppia nella vita composta da Penélope Cruz e Javier Bardem reciterà di nuovo insieme in occasione del film Bunker, diretto dal regista Florian Zeller.

Il progetto, descritto come un thriller psiscologico, sarà presentato ai possibili finanziatori e distributori durante il festival di Cannes.

Cosa racconterà il nuovo progetto

Il film Bunker racconterà quello che accade quando un architetto accetta un progetto moralmente ambiguo e costruisce un bunker, dove poter sopravvivere in caso di emergenza, per un miliardario nel campo tecnologico. Sua moglie inizia quindi a mettere in dubbio il loro legame, che resiste da 17 anni.

Il film di Florian Zeller (The Father) si 'addentrerà nelle sfide emotive e morali che affronta una coppia alle prese con le tensioni del mondo che li circonda' ed esplorerà 'paure, dubbi e dilemmi che definiscono la nostra epoca'.

Everybody Knows: Penelope Cruz e Javier Bardem in una scena del film

Un progetto scritto per le due star

Il filmmaker ha scritto il lungometraggio, che verrà girato in lingua inglese, pensando in modo specifico a Penelope Cruz e Javier Bardem nel ruolo dei protagonisti.

Zeller ha sottolineato: "Volevo raccontare la storia di un matrimonio ed ero profondamente spinto a lavorare con una coppia nella vita reale. Sono stato immediatamente attirato dall'idea di lavorare con Javier Bardem e Penelope Cruz, due degli attori maggiormente dotati che lavorano attualmente e che sono anche una delle coppie più iconiche. Ho scritto Bunker per loro. Questo film supererà i confini della narrazione e della verità emotiva, rendendo confuso il confine tra realtà e finzione in un modo che sembra elettrizzante e profondamente umano".

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli sul possibile cast e bisognerà attendere per avere qualche aggiornamento.