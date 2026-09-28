Turchia-Italia, dove vedere la partita stasera: diretta tv e streaming

Dimenticare il Belgio e ripartire subito. È questo l'obiettivo dell'Italia, che stasera, lunedì 28 settembre, torna in campo per la seconda giornata della Nations League. Gli Azzurri affrontano la Turchia di Vincenzo Montella a Bursa, in una sfida che arriva appena pochi giorni dopo il ko per 2-0 subito all'esordio contro il Belgio. Ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

Il momento delle due squadre

Non sarà uno stadio come gli altri ad accogliere Turchia e Italia. Gli Azzurri scenderanno in campo alla Timsah Arena di Bursa, un impianto unico nel suo genere e progettato a forma di coccodrillo. Non è un vezzo architettonico: il rettile è il simbolo del Bursaspor, la squadra della città soprannominata proprio "i Coccodrilli Verdi".

La spedizione azzurra parte con la necessità di cancellare il passo falso dell'esordio interno contro il Belgio. Una prestazione opaca ha lasciato l'Italia a secco di punti, rendendo la trasferta in terra turca già determinante per non compromettere il cammino nel girone. Dal canto suo, anche la Turchia deve riscattarsi: nella prima giornata è uscita sconfitta per 0-1 contro la Francia. Un match d'alta tensione e molto tattico attende entrambe le nazionali, a caccia dei primi punti della competizione.

Lo stadio a forma di coccodrillo dove si gioca Italia-Turchia

Turchia-Italia, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni

Il calcio d'inizio di Turchia-Italia è previsto alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce seguire il match online, sarà possibile vedere la sfida anche in streaming gratuito su RaiPlay, attraverso il sito e l'applicazione della piattaforma Rai.

Il collegamento Rai inizierà intorno alle 20:30. In studio ci saranno Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani, mentre le interviste saranno curate da Tiziana Alla.

Turchia (3-4-2-1)

Montella dovrebbe affidarsi a un sistema con tre difensori e due giocatori alle spalle dell'unica punta. Grande attenzione soprattutto alla qualità offensiva di Arda Guler e Can Uzun.

Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Arda Guler, Can Uzun; Yilmaz. Ct: Vincenzo Montella

Italia (4-3-3)

Rispetto alla formazione schierata contro il Belgio, Mancini prepara diversi cambi. La sfida arriva infatti in un periodo particolarmente ravvicinato e il commissario tecnico ha già annunciato la necessità di ruotare gli uomini a disposizione. In difesa torna Alessandro Bastoni, assente per squalifica nella gara contro il Belgio. Possibile anche l'esordio dal primo minuto di Michael Kayode, mentre sulla fascia sinistra Ruggeri è favorito per una maglia da titolare.

A centrocampo dovrebbero trovare spazio Frattesi, Tonali e Fagioli, mentre in attacco Scamacca è in vantaggio per il ruolo di centravanti. Ai suoi lati dovrebbero agire Raspadori e Cambiaghi.

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. Ct: Roberto Mancini