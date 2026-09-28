Antonella Clerici 'celebra' la vittoria di Canale 5 su Rai 1: "Il film su Carlo Acutis è un successo"

Il film dedicato a Carlo Acutis ha conquistato la prima serata di Canale 5 con oltre 4,2 milioni di spettatori e il 29,6% di share, ricevendo anche il riconoscimento pubblico della conduttrice Rai.

Il successo di Il mio nome è Carlo non è passato inosservato. Il film tv dedicato alla vita di Carlo Acutis, trasmesso ieri sera su Canale 5, ha conquistato il pubblico e ottenuto un risultato importante negli ascolti. A sorpresa, a celebrare il successo della fiction è stata anche Antonella Clerici, che ha scelto di parlarne in apertura di È sempre mezzogiorno.

La conduttrice di Rai 1 ha infatti voluto dedicare uno spazio al film con protagonista Samuele Carrino, il giovane attore pugliese che ha prestato il volto a Carlo Acutis, proclamato santo il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV.

Samuele Carrino nei panni di Carlo Acutis nel film TV Il mio nome è Carlo.

Antonella Clerici sorprende a È sempre mezzogiorno parlando di Carlo Acutis

L'apertura della nuova puntata di È sempre mezzogiorno ha riservato una sorpresa al pubblico. Antonella Clerici ha parlato del film trasmesso dalla concorrenza, sottolineando come anche i successi degli altri programmi vadano riconosciuti: "I successi anche degli altri bisogna riconoscerli, sono molto contenta", ha detto la conduttrice, prima di spiegare il motivo della sua attenzione per la fiction dedicata a Carlo Acutis.

Clerici ha raccontato di essere particolarmente legata al giovane santo: "È un santo a cui io sono molto molto molto legata". Poi ha definito Carlo Acutis "un ragazzo straordinario e meraviglioso", sottolineando quanto la sua storia l'abbia colpita. La conduttrice ha inoltre ricordato di essere stata ad Assisi per visitarlo: "La sua vita, la vita di questo santo bambino, giovane, adolescente, è una cosa che a me ha toccato molto. Sono andata appunto anche a trovarlo ad Assisi".

Infine, con il tono diretto che la contraddistingue, ha spiegato al pubblico perché avesse scelto di parlare proprio di quel film: "ormai mi conoscete, quello che io ho nel cuore, ho nella bocca".

Il mio nome è Carlo, gli ascolti sfiorano il 30% su Canale 5

I numeri spiegano il motivo dell'attenzione attorno a Il mio nome è Carlo. Il film tv trasmesso da Canale 5 ha totalizzato 4.269.000 spettatori, raggiungendo uno share del 29,6%. Un risultato che ha permesso alla rete Mediaset di imporsi nettamente nella serata televisiva, con una distanza significativa rispetto alla proposta di Rai 1.

Il film Lo sposo indeciso, trasmesso sulla rete ammiraglia Rai, ha infatti ottenuto 1.633.000 spettatori, pari al 10,8% di share. Il dato di Il mio nome è Carlo ha quindi rappresentato uno dei risultati più rilevanti della serata, con il film dedicato a Carlo Acutis capace di attirare davanti allo schermo oltre quattro milioni di telespettatori.