Penélope Cruz, Owen Wilson e Jude Law nel cast del ritorno alla regia di Nancy Meyers

Il prossimo film di Nancy Meyers potrebbe avere un cast davvero stellare: tra gli attori che sono impegnati nelle trattative con la produzione ci sono infatti Penélope Cruz e Jude Law.

Il progetto verrà realizzato da Warner Bros e segnerà il ritorno dietro la macchina da presa della regista dopo ben 11 anni di distanza dalla commedia The Intern - Lo stagista inaspettato, che aveva come star Anne Hathaway e Robert De Niro.

I primi dettagli del nuovo progetto

Il film, ancora priva di un titolo ufficiale, dovrebbe arrivare nelle sale a Natale 2027 ed è stato scritto dalla stessa Nancy Meyers.

Tra i protagonisti, secondo quanto dichiarato da Deadline, ci saranno Penelope Cruz, Owen Wilson, Kieran Culkin, Jude Law ed Emma Mackey.

Warner Bros si è aggiudicata i diritti del progetto, inizialmente sviluppato per Netflix, nel 2023. Il budget a disposizione di Nancy Meyers sembra sia stato diminuito dai produttori, passando da circa 130-150 milioni di dollari a una cifra inferiore in modo significativo. Nella prima versione erano coinvolti anche Scarlett Johansson e Michael Fassbender.

Secondo alcune indiscrezioni, la commedia avrebbe dovuto seguire una giovane regista che si innamora di un produttore, solo per essere costretti a lavorare di nuovo insieme anni dopo su un nuovo progetto.

A Real Pain: un'immagine di Kieran Culkin

I prossimi film delle star

Tra i prossimi progetti di Penelope Cruz ci sarà La Sposa! diretto da Maggie Gyllenhaal, mentre l'attore premio Oscar Kieran Culkin farà parte del cast del film prequel di Hunger Games intitolato L'alba sulla mietitura.

Jude Law, recentemente, si è messo alla prova con la parte di Putin nel film Il mago di Cremlino, Owen Wilson ha avuto numerosi impegni nel 2025 e prossimamente tornerà protagonista nelle sale con Runner e Ti presento i miei 4, e infine Emma Mackey farà parte del cast di Full Phil, il nuovo film diretto dal regista Quentin Dupieux.

Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli sulla commedia che si preannuncia come uno dei titoli da tenere d'occhio nelle feste natalizie del prossimo anno.