Pelè: Infinity omaggia il compleanno del campione con il film in streaming!

Infinity festeggia il compleanno di Pelè con il film a lui dedicato: da oggi disponibile in streaming la storia del semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, diventando il più grande calciatore di tutti i tempi: appena diciasettenne, portò la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 e vinse poi altre due Coppe del Mondo.

Nato in povertà e affrontando un'infanzia difficile, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza che ha ispirato un intero Paese, cambiandolo per sempre. Una storia dedicata non solo agli amanti del calcio, ma anche a tutti i sognatori perché ci ricorda che ognuno di noi, con la giusta tenacia e forza di volontà, può provare a realizzare i propri sogni.

Pelé: Leonardo Lima Carvalho in una scena del film

Il biopic ripercorre i primi anni della vita del goleador, la povertà del suo Brasile, il rapporto con il padre, i primi successi fino alla clamorosa vittoria della Coppa del Mondo con la nazionale brasiliana a solo 17 anni nei mondiali svedesi del 1958. Protagonisti del film sono due giovanissimi talenti al loro esordio, Leonardo Lima Carvalho e Kevin de Paula. Tra gli interpreti Vincent D'Onofrio (Full Metal Jacket), Rodrigo Santoro (Love Actually - L'amore davvero), Diego Boneta (Scream Queens) e Colm Meaney (Giustizia privata). A produrre la pellicola, che tra i doppiatori italiani conta anche sulla partecipazione di Bruno Pizzul, lo stesso Pelé, insieme a Brian Grazer[/PEOPLE], premio Oscar per A Beautiful Mind.