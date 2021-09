Pelé, stasera su Canale 5 il biopic sul campione di calcio brasiliano

Stasera su Canale 5, alle 21:20, torna in TV Pelè, il biopic scritto e diretto nel 2016 dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, incentrato sulla vita dell'ex fuoriclasse brasiliano.

Pelé: Kevin De Paula/Pelé portato in trionfo in una scena del film

Pelè ripercorre la primissima parte della carriera calcistica di Edson Arantes do Nascimento, divenuto celebre in tutto il mondo come Pelé, dalla giovinezza passata nella favela brasiliana della cittadina di Bauru, dove è nato, fino al successo nel 1958, quando a soli 17 anni vinse con il Brasile la sua prima Coppa del Mondo. Nel film vediamo il suo debutto al mondiale contro l'Unione Sovietica, la sua tripletta nella partita giocata contro la Francia e la finale contro i padroni di casa della Svezia, vinta per 5-2, il Brasile e Pelé vincono il loro primo titolo mondiale.

Pelé è diretto da Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, Pelé da piccolo è interpretato da Leonardo Lima Carvalho, il diciassettenne Pelé è Kevin de Paula. Altri protagonisti sono Diego Boneta e Rodrigo Santoro, quest'ultimo è il telecronista della finale, doppiato in italiano dal nostro Bruno Pizzul. Nel film il grande campione appare in un piccolo cameo, così come il centravanti italiano Luca Toni. Pelé è anche produttore esecutivo del film presentato in anteprima il 23 aprile del 2016 al Tribeca Film Festival.