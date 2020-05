Pelé, un cameo nel film su di lui: ecco in quale scena appare il giocatore

Stasera su Italia Uno in prima serata va in onda Pelé il biopic sul grande campione. Non tutti sanno che nel film diretto da Jeff e Michael Zimbalist il fuoriclasse brasiliano appare in un piccolo cameo: è il cliente seduto al tavolo di un hotel, e la sua zuccheriera viene rovesciata dall'attore che lo interpreta.

Nel 2016 arrivò nelle sale Pelé, il biopic dei fratelli Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist sulla primissima parte della carriera calcistica di Pelé fino al successo della Coppa del Mondo nel 19. Nel film il campione brasiliano appare in un brevissimo cameo: la nazionale brasiliana è in ritiro in un albergo svedese ed alcuni giocatori iniziano a scambiarsi la palla. Kevin de Paula, l'attore che interpreta Pelé, con un passaggio sbagliato rovescia la zuccheriera di un tavolino a cui è seduto un distinto signore, quando si gira per accettare le scuse del giovane Pelé scopriamo che il cliente dell'albergo è Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé.