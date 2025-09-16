Pedro Pascal e Vanessa Kirby in difficoltà nel video dei bloopers deI film I Fantastici 4: Gli inizi

Online è stato condiviso il divertente filmato che mostra le star del nuovo tassello del MCU alle prese con errori e problemi inaspettati durante le riprese.

Marvel Studios ha condiviso online il divertente video dei bloopers del film I Fantastici 4 - Gli inizi, permettendo ai fan di vedere errori, momenti di difficoltà a causa delle scene d'azione e scherzi sul set.

Il cinecomic sarà distribuito sulle piattaforme di video on demand e in formato digitale dal 23 settembre e, nell'attesa, gli spettatori possono vedere i protagonisti in una versione leggera e inedita.

Il video degli errori sul set

I bloopers mostrano infatti Pedro Pascal che cerca il modo giusto per pronunciare delle battute, i protagonisti mentre provano a recitare nel migliore dei modi mentre sono alle prese con cavi e tute. Non mancano poi battute dimenticate, porte che non 'collaborano', tanta ironia e molti momenti che confermano il feeling esistente tra le star del film I Fantastici 4: Gli Inizi (di cui potete leggere la nostra recensione).

Il video dei bloopers:

La trama del film Marvel

I protagonisti di I Fantastici 4: Gli Inizi, film diretto da Matt Shakman, sono Ben Grimm, Reed Richards, Sue Storm, e Johnny Storm. I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all'improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.