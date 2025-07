I Fantastici 4: Gli inizi, intervista ai villain: "Galactus e Silver Surfer sono come i super ricchi corrotti"

La voce di Ralph Ineson è tra le più belle in assoluto del cinema contemporaneo. Viaggia su vibrazioni profonde tutte sue. Un'ottima intuizione averlo scelto come Galactus, super villain del Marvel Cinematic Universe, antagonista in I Fantastici 4: Gli Inizi. Accanto a lui una star in ascesa: Julia Garner, diventata nota al grande pubblico grazie alle serie Ozark e Invening Anna, che qui è Silver Surfer, araldo di Galactus.

Julia Garner è Silver Surfer

Nel film di Matt Shakman, Galactus ha deciso di cibarsi del pianeta Terra-828, proprio quello protetto dai Fantastici 4, ovvero: Mister Fantastic (Pedro Pascal), Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Torcia Umana (Joseph Quinn) e La Cosa (Ebon Moss-Bachrach). Ad annunciare il suo arrivo è Silver Surfer, con cui sembra impossibile ragionare.

Nella nostra intervista Ineson e Garner ci hanno assicurato: la Fase 6 dell'MCU, che comincia proprio con questo titolo, è in buone mani. Per l'attore: "I Fantastici 4 sono più che degni: sono assolutamente incredibili. Anche se, ovviamente, stiamo contribuendo a distruggere il loro universo, non si può fare a meno di ammirarli".

I Fantastici 4: Gli Inizi: intervista a Ralph Ineson e Julia Garner

In I Fantastici 4: Gli Inizi Ralph Ineson è Galactus, dicevamo. L'attore ci ha spiegato come si è preparato per trovare la giusta intonazione del personaggio.

Ineson: "Mi trovavo per caso in cima al Gherkin, che è uno degli edifici più alti di Londra, ero a un matrimonio. Ero fuori a fumare una sigaretta sul balcone riservato ai fumatori. Quando ti trovi in quella posizione, guardi dall'alto gli autobus di Londra con una certa scala e una certa prospettiva. Se passi un po' di tempo a credere che quello sei tu, che quella è la tua prospettiva e questa è la tua relazione con il mondo mortale degli esseri umani, inizi a pensare in proporzione. Se inizi a respirare bene, inizi a sentirti più grande. Sembra tutto un sogno ad occhi aperti e una fantasia. Ho vissuto alcuni momenti di fantasia in cima agli edifici per aiutarmi a immaginare Galactus. So che sembra un po' assurdo. Ma è un lavoro molto sciocco quello che facciamo".

Galactus e Silver Surfer come i potenti di oggi

Julia Garner ha una delle battute più interessanti del film: quando arriva su Terra-828 ad annunciare l'arrivo di Galactus, dice: "State con i vostri cari, dite le cose che avete paura di dire". È positivo che anche un titolo come questo, pensato soprattutto come intrattenimento, ci ricordi quanto sia importante dedicare tempo alle persone che amiamo? L'attrice non ha dubbi: "È importante soprattutto perché si tratta di un film divertente come questo. Siccome sai che c'è un pubblico che lo vedrà, è fondamentale che il messaggio sia chiaro e che dia speranza. È proprio un'occasione per inserire un messaggio importante. E sì: tenere vicini i propri cari è fondamentale. La comunità e l'onestà sono valori cruciali".

I nuovi Fantastici 4

Galactus è un personaggio creato negli anni '60 e nelle varie epoche ha incarnato paure diverse. Per Ineson oggi Galactus è simbolo di una categoria precisa: "Penso che sia un simbolo della paura che i super ricchi del mondo abbiano così tanto controllo da condurre il resto di noi alla guerra e alla povertà. Penso che sia proprio questo che spaventa tutti: la celebrità. Il vero Galactus al momento non è un singolo individuo. È un gruppo di persone al potere che vuole solo schiavizzare i lavoratori e ci rendono tutti molto poveri".