Pedro Pascal parla del confronto tra Reed Richards e Tony Stark nel MCU: “Sarei solo un fan in sala”

Pedro Pascal, recentemente entrato nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Reed Richards, ha parlato apertamente del rapporto potenziale tra il suo personaggio e uno dei più amati di sempre: Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr.. La riflessione è arrivata durante un'intervista concessa a ComicBook, in cui l'attore ha immaginato una possibile interazione tra le due menti geniali del MCU.

"Credo che sarei rimasto completamente spiazzato da Tony", ha dichiarato Pascal, sottolineando l'enorme carisma dell'alter ego di Iron Man. "Non penso nemmeno che avrei provato a partecipare alla conversazione. Mi sarei limitato ad ascoltare".

Reed Richards: più scienza, meno showmanship

A differenza di Tony Stark, che ha sempre dominato la scena con fascino e ironia, il Reed Richards interpretato da Pascal sembra essere molto più riservato e centrato sulla scienza. "Se Tony avesse voluto discutere di fisica quantistica o di multiverso, allora sì, mi sarei sentito a mio agio", ha spiegato l'attore. "Ma in una stanza piena di gente? Sarei stato solo uno spettatore".

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

Questa differenza caratteriale, tuttavia, non impedisce ai due personaggi di trovare un punto d'incontro. Proprio come Stark aveva costruito un'amicizia basata sull'amore per la scienza con Bruce Banner, anche Richards potrebbe condividere lo stesso tipo di dinamiche con altri scienziati nel MCU.

Un ulteriore elemento che accomuna Reed e Tony è il tema della paternità. In Avengers: Endgame, Stark ha una figlia e decide di proteggerla a tutti i costi, anche a scapito del proprio coinvolgimento nelle missioni degli Avengers. Nel prossimo I Fantastici 4: Gli Inizi, Richards sarà padre del giovane Franklin, interpretato da Ada Scott. Questo parallelismo potrebbe rivelarsi centrale nella costruzione del personaggio di Pascal, offrendo nuovi spunti emotivi all'interno dell'universo Marvel.

Anche se Robert Downey Jr. ha lasciato ufficialmente il MCU dopo Endgame, non è escluso un suo ritorno sotto nuove forme, come suggerito più volte da Kevin Feige. Nel frattempo, Reed dovrà confrontarsi con un altro avversario leggendario: il Doctor Doom, che nei fumetti è il principale antagonista dei Fantastici Quattro. Secondo alcuni rumor, sarà proprio Downey Jr. a interpretare questa nuova versione di Victor Von Doom, portando a un inedito faccia a faccia tra due figure centrali della nuova fase Marvel.

Il cast di The Fantastic 4

I Fantastici Quattro: Primi Passi arriverà nelle sale italiane il 23 luglio 2025, mentre Avengers: Doomsday è previsto per il 18 dicembre 2026. Entrambi i film promettono di rivoluzionare ulteriormente il panorama dell'MCU, introducendo nuovi eroi e riportando in scena volti amati dal pubblico.

Pedro Pascal, forte del suo successo in serie come The Last of Us e The Mandalorian, sembra pronto ad affrontare questa nuova sfida cinematografica, portando un tocco personale a uno dei personaggi più iconici dei fumetti Marvel.