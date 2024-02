Pedro Pascal, l'esilarante discorso ai SAG 2024: 'Sono un po' ubriaco, mi sto rendendo ridicolo'

Pedro Pascal ha tenuto banco ai SAG Awards 2024 producendosi in un discorso di ringraziamento memorabile dopo aver conquistato il premio come miglior attore in una serie drammatica per The Last of US.

Pedro Pascal ha dato spettacolo ai SAG Awards 2024 producendosi in un esilarante discorso di ringraziamento frutto di una lieve ubriachezza. La star cilena ha festeggiato il premio per la miglior interpretazione maschile in una serie drammatica grazie al ruolo in The Last of Us, ma quando è salito sul palco per ritirare il premio non era esattamente sobrio.

Pascal ha ammesso di aver alzato il gomito visto che non pensava di vincere il SAG Award dopo che Kieran Culkin di Succession lo aveva battuto ai Golden Globes e agli Emmy Awards. "Questo è sbagliato per tante ragioni", ha detto rivolto al pubblico. "Sono un po' ubriaco. Pensavo che avrei potuto ubriacarmi. Mi sto rendendo ridicolo, ma grazie mille per questo! Faccio parte del sindacato dal 1999, quindi questo è un incredibile onore. Ai candidati, a tutti voi, non ricordo nessuno dei vostri nomi in questo momento".

Tom Holland e Pedro Pascal, la foto ai Critics Choice Awards è virale: "Spider-Man incontra Mr. Fantastic"

Pedro Pascal si è commosso nel ringraziare la sua famiglia per poi concludere immediatamente il suo discorso: "Sto per avere un attacco di panico, me ne vado".

Gli altri candidati al SAG Award come attore in una serie drammatica di quest'anno erano Kieran Culkin, Brian Cox (Succession), Billy Crudup (The Morning Show) e Matthew Macfadyen (Succession). Potete visionare la lista completa dei vincitori dei SAG Awards 2024.