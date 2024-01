Tom Holland e Pedro Pascal, la foto ai Critics Choice Awards è virale: 'Spider-Man incontra Mr. Fantastic'

I Critics Choice Awards si sono svolti due sere fa, ma c'è un incontro in particolare che è diventato immediatamente virale online: Tom Holland e Pedro Pascal si sono finalmente incrociati, offrendo a tutti un primo sguardo su come potrebbero apparire Spider-Man e Mister Fantastic fianco a fianco nel MCU.

La foto, che ha già ricevuto oltre 200mila visualizzazioni, ha mandato i fan in delirio. Naturalmente, i rispettivi ruoli Marvel non sono l'unica cosa che i due attori hanno in comune: Holland e Pascal sono anche i volti degli adattamenti live-action di Uncharted e The Last of Us i cui videogame sono entrambi prodotti da Naughty Dog.

Un'altra reunion diventata virale è stata quella tra lo stesso Holland e Robert Downey Jr. I due non apparivano insieme dai tempi di Avengers: Endgame.

Fantastici 4, Kevin Feige: "È triste sapere che Tony Stark e Reed Richards non si incontreranno nel MCU"

Scelto per interpretare Reed Richards nel nuovo reboot dei Marvel Studios sul team di supereroi, Pascal avrebbe dovuto raggiungere il cast di Weapons, film di Zach Cregger (Barbarian), ma a causa del rinvio delle riprese di Fantastic Four ha dovuto rinunciare proprio per tenersi libero da impegni che potrebbero impedirgli di partecipare al film Marvel.