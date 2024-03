Pedro Pascal ed Emma Stone nel cast di Eddington, nuovo film diretto da Ari Aster

Pedro Pascal ed Emma Stone sono tra le star confermate nel cast di Eddington, il nuovo film diretto da Ari Aster, già autore di Hereditary e Midsommar.

La trama del lungometraggio è ancora avvolta dal mistero, tuttavia le fondi di Deadline sostengono che il progetto sia un western.

Il nuovo progetto

Nel film Eddington reciteranno quindi Joaquin Phoenix (Napoleon), Pedro Pascal (The Last of Us), Emma Stone (Povere Creature!), Luke Grimes (Yellowstone), Austin Butler (Dune - Parte 2), Deirdre O'Connell (Outer Range), Micheal Ward (Top Boy), e Clifton Collins Jr. (Jockey).

Ari Aster ha scritto la sceneggiatuea del film e sarà coinvolto come produttore esecutivo insieme a Lars Knudsen, tramite la loro casa di produzione Square Peg.

Beau ha paura è il coronamento dell'incubo materno di Ari Aster

Darius Khondji (Bardo) sarà il direttore della fotografia, collaborando per la prima volta con Aster. Il lavoro sul set inizierà questa settimana.

Aster e Phoenix avevano recentemente collaborato in occasione di Beau non ha paura, progetto che ha fatto ottenere all'attore una nomination ai Golden Globe.