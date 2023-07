Peaky Blinders denuncia il video omofobo di Ron DeSantis: 'Immagini di Cillian Murphy usate senza permesso'

Continuano le controversie e le polemiche attorno alla figura di Ron DeSantis, repubblicano candidato per le presidenziali USA del 2024. Sui social è infatti circolato un video della sua campagna politica che ironizza sulla difesa dei diritti LGBTQ+ e utilizza delle immagini provenienti da Peaky Blinders, celebre serie TV con Cillian Murphy. Ovviamente la risposta dell'attore e degli autori non si è fatta attendere ed è stat molto dura.

"Ci teniamo a confermare che le immagini del personaggio di Tom Shelby, presenti nella campagna di Ron DeSantis, sono state ottenute senza alcun permesso e approvazione. Non supportiamo nè condividiamo la narrativa di quel video e siamo fermamente contrari all'utilizzo delle nostre immagini in quella maniera" hanno scritto in una nota congiunta Cillian Murphy, il creatore Steven Knight, Caryn Mandabach Productions, Tiger Aspect Productions e Banijay Rights.

Il tweet è diventato in breve tempo virale e al momento ha superato le 13 milioni di visualizzazioni. I rappresentanti di DeSantis non hanno ancora commentato la nota stampa. Peaky Blinders si è conclusa dopo sei stagioni, ma i fan potranno rivedere i loro amati personaggi sul grande schermo.

Novità sul film di Peaky Blinders

"Il film arriverà, state tranquilli, arriverà molto presto. Sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e i fan possono aspettarsi di tutto. Avrà lo stesso feeling della serie, ma al tempo stesso sarà molto diverso"_ aveva dichiarato Steven ai microfoni di Radio Times. Il film dovrebbe arrivare nel 2024 e sarà la conclusione definitiva del franchise.

Cillian Murphy dovrebbe riprendere l'iconico ruolo di Tommy Shelby, mentre non ci sono aggiornamenti sul resto del cast che comprende Paul Anderson, Sophie Rundle, Anya Taylor-Joy, Tom Hardy e Sam Claflin, che nell'ultima stagione ha vestito i panni del villain Oswald Mosley.