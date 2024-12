Peaky Blinders: Cillian Murphy e Barry Keoghan nella foto che celebra la fine delle riprese

L'hype per l'arrivo del film su Peaky Blinders aumenta con l'annuncio della fine delle riprese celebrato da Netfli con la foto delle star Cillian Murphy e Barry Keoghan in costume. Finora lo streamer ha centellinato le informazioni sull'attesa pellicola che pone fine all'acclamata period series, ma che al tempo stesso potrebbe aprire la strada ad altri sequel o spinoff.

Dalle informazioni trapelate recentemente, pare che il titolo del film in arrivo nel 2025 sarà The Immortal Man e vedrà Cillian Murphy fare ritorno per l'ultima volta nei panni di Thomas Shelby. Ad affiancarlo un cast stellare che include Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan e Stephen Graham.

La serie originale Peaky Blinders ha fatto il suo debutto a settembre 2014, e ha concluso la sua corsa nove anni dopo, per un totale di 36 episodi spalmati nell'arco di sei stagioni.

Il futuro del franchise

L'entusiasmante notizia della conclusione della produzione del film su Peaky Blinders è stata diffusa su Instagram da parte dei membri della troupe cinematografica. La truccatrice Nadia Stacey ha condiviso la foto di un regalo d'addio per il team di truccatori e parrucchieri, una borsa decorata con i volti di Murphy e Keoghan e il titolo (definitivo?) del film, The Immortal Man: Peaky Blinders. L'hairstylist Gareth Bromell si è unito ripubblicando l'immagine di Stacey sulle sue storie su Instagram, mentre la truccatrice Olivia Charlotte ha condiviso istantanee dietro le quinte della troupe sul set.

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders si è conclusa nell'aprile 2022, ma il film ci porterà a esplorare la Seconda Guerra Mondiale e i suoi effetti sulla scena del crimine di Birmingham. Parlando con Esquire, il creatore Steven Knight ha condiviso alcune informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dal film in uscita. Anche se esplorerà la nuova generazione di personaggi introdotti nella sesta stagione, la famiglia Shelby continuerà a essere al centro della storia, con Tommy che li guiderà in una nuova era. Ecco le sue parole:

"Il film, so esattamente di cosa parla. E so quali storie racconterà. Come si svolgerà la storia non lo so. Quello che succederà dopo, voglio che dipenda dal film. Per quanto ne sappiamo, qualcuno farà una finaccia, penso di sapere chi sarà. Nella sesta serie, introdurremo la nuova generazione e loro faranno parte di ciò che accade nel film. Penso che sarà divertente guardare quegli attori e pensare 'Ecco qua. C'è il futuro'".