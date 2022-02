Peaky Blinders 6: svelata la data di uscita dell'ultima stagione

La sesta e ultima stagione della serie di culto inglese Peaky Blinders ha ora una data di uscita su BBC One: il 27 febbraio. L'annuncio è stato dato in modo decisamente creativo, con un gigantesco murales. Al momento non si conosce l'uscita italiana su Netflix dell'ultima tranche di episodi dello show.

Epopea familiare di gangster ambientata nel 1919 a Birmingham, la serie è incentrata su una banda che cuce lamette da barba sulla visiera dei loro berretti e sul loro feroce capo Tommy Shelby (Cillian Murphy). Il primo trailer dell'ultima stagione di Peaky Blinders è uscito il mese scorso, anticipando le novità in arrivo.

La banda della famiglia Shelby è chiamata "The Peaky Blinders" per la tattica di tenere le lame di rasoio nella visiera dei loro berretti che spesso usano per accecare i loro rivali o coloro che gli devono del denaro.

"Peaky è tornata e con il botto", ha detto il creatore Stephen Knight quando è stata annunciata la sesta stagione. "Dopo il ritardo forzato della produzione dovuto all'emergenza sanitaria, troviamo la famiglia in pericolo estremo e la posta in gioco non è mai stata così alta. Crediamo che questa sarà la serie migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri fantastici fan la adoreranno. La serie TV sta per finire, la storia continuerà in un'altra forma".