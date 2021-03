Peaky Blinders 6: Cillian Murphy nelle foto dal set

Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby nelle foto dal set della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, attualmente in lavorazione.

L'account Twitter ufficiale di Peaky Blinders ha svelato due nuove foto dal set di Cillian Murphy nel ruolo di Thomas Shelby nell'attesa sesta e ultima stagione della serie inglese.

Le nuove foto seguono l'annuncio dell'arrivo nel cast di Conrad Khan e Amber Anderson. La sesta stagione di Peaky Blinders è in lavorazione da gennaio, ma la storia della famiglia Shelby potrebbe non finire qui. Il creatore di Peaky Blinders Steven Knight ha annunciato di avere intenzione di concludere la storia con un film, e in più starebbe pianificando dei potenziali spinoff visto che l'universo di Peaky Blinders potrebbe avere ancora tante cose da narrare.

La serie di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Peaky Blinders 5, ha come protagonista Cillian Murphy e nei nuovi episodi la narrazione riprenderà dalla crisi economica avvenuta nel 1929, situazione che causerà problemi ai Shelby che avevano investito senza pensare a un possibile crollo di Wall Street. Perdere quella somma di denaro legale li obbligherà quindi a ritornare a compiere attività illegali.

Tommy Shelby, inoltre, dovrà affrontare Oswald Mosley, personaggio affidato all'attore Sam Claflin.

La sesta stagione di Peaky Blinders sarà diretta da Anthony Byrne (In Darkness), la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, Nick Goding sarà il produttore.

Le prime cinque stagioni di Peaky Blinders sono disponibili su Netflix.