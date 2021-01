Peaky Blinders: Steven Knight vuole concludere la storia con un film

Peaky Blinders dovrebbe concludere la storia di Tommy Shelby e degli altri personaggi con un film. A rivelarlo è stato il creatore della serie Steven Knight in una nuova intervista rilasciata a Deadline, anche se per ora non c'è stato alcuna conferma ufficiale da parte dei produttori.

Lo sceneggiatore e produttore Steven Knight ha spiegato: "La pandemia ha cambiato i nostri piani, ma posso dire che il mio progetto ha sempre previsto fin dall'inizio la conclusione di Peaky Blinders con un film. Quello è ciò che accadrà".

La serie con star l'attore Cillian Murphy si concluderà, come confermato ieri, con le puntate della sesta stagione. Il creatore, in passato, aveva però già confermato che il mondo di Peaky Blinders aveva già dato vita a romanzi, linee di abbigliamento, un videogioco e si stava valutando la possibilità di uno spettacolo di danza e di un musical ispirati agli eventi portati sul piccolo schermo.

Il potenziale film, che non ha ancora ottenuto il via libera alla produzione, sembra quindi una possibilità molto concreta.

Le riprese della sesta stagione hanno preso ufficialmente il via nella giornata di ieri, con un ritardo di quasi un anno rispetto a quanto previsto e per ora non sono stati svelati i dettagli riguardanti la possibile trama. Caryn Mandabach, nel team della produzione, ha semplicemente sottolineato che l'ultima stagione sarà la migliore prodotta.