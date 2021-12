Peacemaker, Westworld, House of the Dragon: primo sguardo nel promo di HBO Max

Primo sguardo a Peacemaker, Westworld, House of the Dragon, agli spin-off di Pretty Little Liars e Gossip Girle e alle altre serie in arrivo nel 2022 nel promo di HBO Max.

HBO Max ha svelato un promo che anticipa le uscite del 2022, offrendo un primo rapido sguardo a Peacemaker, alla nuova stagione di Westworld e allo spinoff de Il trono di spade House of the Dragon. Nel promo intravediamo anche alcune scene di DMZ, basato sul fumetto Vertigo, agli spin-off di Pretty Little Liars e Gossip Girle e alle altre serie in arrivo nel 2022, ma anche al seguito del film d'animazione del 2020 Scoob, ambientato nell'universo condiviso dei cartoni animati di Hanna-Barbera.

Tra le principali novità del nuovo anno di HBO Max c'è naturalmente Peacemaker, serie spinoff di The Suicide Squad interpretata da John Cena.

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire gli attuali problemi del mondo attraverso l'obiettivo di questo supereroe/supercattivo nonché più grande coglione del mondo", ha dichiarato il regista James Gunn quando la serie è stata annunciata. "Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo cinematografico DC avendo a disposizione il tempo di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros., questa è la ciliegina sulla torta".

"Ho già detto che è stato un enorme onore e un'incredibile opportunità far parte di The Suicide Squad e lavorare con James a un film fantastico", ha detto John Cena. "Sono incredibilmente entusiasta di avere la possibilità di collaborare di nuovo con lui per Peacemaker. Non vediamo l'ora che i fan lo vedano".

Peacemaker debutterà su HBO Max il 13 gennaio 2022.