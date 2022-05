Peacemaker: Viola Davis tornerà nel ruolo di Amanda Waller in un nuovo spinoff

Amanda Waller sta per tornare: Viola Davis si prepara a fare ritorno nei panni della misteriosa reclutatrice di villain in una nuova serie spinoff dopo Peacemaker.

Dopo aver interpretato la reclutatrice di villain Amanda Waller in Suicide Squad del 2016 e nel reboot di James Gunn, The Suicide Squad - Missione Suicida, Viola Davis è apparsa in due brevi cameo nello spinoff televisivo per HBO Max, Peacemaker. Non contenta, l'attrice riprenderà il ruolo di Amanda in un nuovo spinoff** incentrato sul personaggio.

Suicide Squad: Viola Davis in una foto promozionale

Quale sarà la trama della spinoff per ora non è noto. La prima stagione di Peacemaker si è conclusa con la figlia di Amanda Waller, Leota Adebayo (Danielle Brooks), che ha portato alla luce le manipolazioni della madre e di strappato il coperchio a Waller e di A.R.G.U.S. La nuova serie presumibilmente seguirà le ricadute di quella rivelazione.

Nonostante James Gunn abbia scritto e diretto quasi interamente la serie Peacemaker, al momento è impegnato a ultimare Guardians Of The Galaxy Vol. 3 e lo speciale natalizio dedicato ai personaggi del Marvel Cinematic Universe. in aggiunta a ciò è molto probabile che ben presto si immergerà nella seconda stagione di Peacemaker, già rinno0vata da HBO.

Quindi, per la nuova serie su Amanda Waller, Christal Henry (che ha lavorato alla serie HBO Watchmen) sarà lo sceneggiatore capo e il produttore esecutivo, mentre Peter Safran e James Gunn saranno i produttori esecutivi.