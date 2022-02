Peacemaker: John Cena trolla Green Arrow nel finale, la risposta di Stephen Amell è da Oscar

John Cena si diverte a trollare Green Arrow e il suo interprete Stephen Amell nel finale di Peacemaker, ma la risposta dell'attore non si fa attendere.

John Cena non ha risparmiato una frecciata a Stephen Amell e al suo personaggio di Green Arrow nel finale della serie Peacemaker, suscitando la risposta piccata e feroce di Stephen Amell. Ma andiamo con ordine.

Il finale di stagione della serie HBO Peacemaker ha regalato ai fan una perla non da poco. Il personaggio di John Cena si concede una battura pungente sul personaggio di Green Arrow accusandolo di "recarsi alle convention dei MiniPony vestito come la parte posteriore di Twilight Sparkle con un buco del culo largo quattro pollici nel costume."

La frecciata era rivolta al protagonista di Arrow, l'attore Stephen Amell, che adesso interpreta il ruolo di un wrestler nella serie Starz Heels. E John Cena, da ex wrestler, non sembra aver apprezzato la concorrenza del collega.

La risposta di Stephen Amell non si è fatta attendere. L'attore ha affermato di non aver visto la serie Peacemaker. Tuttavia, ricambiando la gentilezza, ha scritto di essere "troppo impegnato a mostrare a John Cena dovrebbe apparire in tv il wrestling professionistico".