Peacemaker: Nhut Le interpreterà Judomaster nella serie

Peacemaker, la serie di James Gunn prodotta per HBO Max, avrà nel suo cast anche l'attore Nhut Le a cui è stato affidato il ruolo di Judomaster.

Il personaggio, tra le pagine dei fumetti della DC, è stato proposto in tre versioni diverse a partire dal 1965.

Judomaster è un personaggio creato da Joe Gill e Frank McLaughlin e inizialmente, in Special War Series #4, era Jadley "Rip" Jagger, un sergente dell'esercito americano nella seconda Guerra Mondiale. Nel 1994 è poi tornato in scena tra le pagine di Justice League Quarterly #14 nella versione ideata da Paul Kupperberg e dall'artista Michael Collins che lo mostrano insieme a Blue Bettle, Captain Atom, Nightshade e Peter Cannon nella battaglia contro Andreas Havoc. In Birds of Prey, nel 2007, Judomaster è invece una donna, Sonia Sato.

Nhut Le, che interpreterà il personaggio in Peacemaker, ha recitato recentemente nella serie Raven's Home.

L'attore lavorerà sul set accanto a John Cena, Danielle Brooks, Chris Conrad, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.

Nella nuova serie di HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, ci sarà al centro il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

Gunn sarà autore di tutte le otto puntate, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.