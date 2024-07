Peacemaker: la seconda stagione vedrà il ritorno di questo personaggio

La seconda stagione di Peacemaker ha ricevuto questa mattina un sorprendente aggiornamento dal nuovo regista Peter Sollett. Joel Kinnaman tornerà a vestire i panni di Rick Flag nella seconda stagione della serie originale di Max.

Negli ultimi giorni, quindi, la DC si è data molto da fare. Notizie su Kite Man: Hell Yeah!, Creature Commandos e ora Peacemaker per attenuare il colpo dell'assenza di Superman questo fine settimana. Il Comic-Con di San Diego prosegue stasera con The Penguin sotto i riflettori. È un grande weekend per i fan di questi personaggi. E Ora a rivelazione del coinvolgimento di Kinnaman.

Su Instagram Sollett ha scritto: "Ho appena concluso la mia prima settimana alla regia di @Peacemaker! Un'enorme gratitudine a @JamesGunn e Peter Safran per avermi invitato a bordo. Questo è un cast e una troupe eccezionali! Grazie a @JohnCena, @TheDanielleBrooks, @SteveAgee, @JoelKinnaman, @real_timmeadows, @solrodr e Frank Grillo per il caloroso benvenuto!".

Peacemaker 2: il ritorno di John Cena nell'universo DC svelato nelle foto dal set

Cosa bolle in pentola DC?

Nonostante sia una miniserie, Creature Commandos è il primo grande titolo del regno di James Gunn alla guida dei DC Studios. I fan hanno avuto un piccolo assaggio dello show ieri al San Diego Comic-Con. Alla DC ci sono diversi binari paralleli. Matt Reeves è impegnato con il suo Batman Crime Universe. Gunn sta lavorando sodo su Superman. Sul fronte dell'animazione ci sono progetti come Creature Commandos. Peacemaker segue la prima stagione di grande successo dello show.

Peacemaker: una foto di scena della serie

Quindi, come anticipato da Gunn la seconda stagione di Peacemaker farà parte del primo capitolo del DCU, che prenderà il via con Creature Commandos a dicembre, seguito da Superman l'11 luglio 2025.

"Non c'è nulla di canonico fino a Creature Commandos l'anno prossimo - una sorta di introduzione del DCU - e poi un'immersione più profonda nell'universo con Superman: Legacy", ha detto Gunn su Threads in 2023. "È una pulsione molto umana quella di voler capire sempre tutto, ma penso che sia giusto essere confusi su ciò che sta accadendo nel DCU dal momento che nessuno ha ancora visto nulla del DCU".