Peacemaker 2: il ritorno di John Cena nell'universo DC svelato nelle foto dal set

Il personaggio apparso nel vecchio DCEU, debutterà nel DC Universe di James Gunn con la seconda stagione, anche se non è chiaro in che modo

John Cena è tornato a vestire i panni di Christopher Smith per il nuovo DC Universe di James Gunn e possiamo vederlo grazie alle nuove foto del set della seconda stagione di Peacemaker.

I DC Studios stanno rebootando il marchio di supereroi per il mondo del cinema e della TV, ma ci sono ancora alcuni elementi della linea temporale del DCEU che permarranno. Dopo il successo della prima stagione, la seconda stagione di Peacemaker, infatti, si svolgerà all'interno del nuovo DCU di Gunn.

Con le riprese in corso, sono state condivise le prima immagine di Cena di nuovo nei panni dell'antieroe. Le foto arrivano dal set di Dallas, in Georgia, e mostrano Cena senza il suo costume e in abiti civili. Pare che la scena che si stava girando vedeva "comparse in preda al panico che correvano", il che suggerisce che probabilmente si stava girando una sequenza d'azione.

Come verrà spiegato il passaggio di Peacemaker al DCU?

La domanda più grande sulla seconda stagione della serie con John Cena è come si inserirà effettivamente nel DC Universe. Gunn è stato molto cauto nel rivelare i dettagli della trama della nuova stagione e sulla transizione dello show in questa continuity. Attraverso la sua presenza sui social media, Gunn ha però già chiarito che alcuni elementi del DCEU rimarranno canonici anche nel nuovo DC Universe, mentre altri non saranno inclusi.

Peacemaker 2, come si inserirà nel DCU? James Gunn: "Non ci sarà confusione"

Al momento non è ancora chiaro come verrà affrontato il passaggio di Peacemaker dal vecchio e defunto DCEU al nuovo DCU, dato che tutti gli altri supereroi saranno soggetti a un recasting nel nuovo universo (come già accaduto con il ruolo di Superman, passato da Henry Cavill a David Corenswet).

È molto probabile che la seconda stagione di Peacemaker affronti la questione dal punto di vista del multiverso, facendo in modo che questi personaggi siano doppelgänger delle loro controparti del DCEU. In questo modo, sarebbe più organico spiegare perché alcune cose sono accadute sia nel DCEU che nel DCU, mentre altre sono andate diversamente nella continuity di Gunn. Sarebbe persino divertente se, in qualche modo, la versione DCEU del personaggio di Cena si spostasse letteralmente da un universo all'altro.