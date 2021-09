Peacemaker, James Gunn svela il poster della serie con John Cena per il DC FanDome

Peacemaker, la nuova serie DC ideata da James Gunn e con protagonista John Cena, arriverà su HBO Max nel 2022. Ma prima, c'è un importante stop per lo spin-off di The Suicide Squad: il DC FanDome. E per l'occasione, Gunn ha deciso di condividere con noi un inedito poster della serie.

Sabato 16 ottobre arriverà infatti la seconda edizione del DC FanDome, il grande evento virtuale inaugurato lo scorso anno da Warner Bros. e DC Comics per tutti gli appassionati dei più grandi supereroi e supercriminali del mondo.

E in un simile frangente, come poteva mancare all'appello il "caro" Peacemaker? Non può, assolutamente, per questo James Gunn ha già anticipato la sua presenza all'evento con un nuovo poster promozionale.

"Diretti al #DCFanDome. 10/16 #Peacemaker @DCpeacemaker" ha scritto il regista nella cation del tweet, e nella foto vediamo uno sticker superpersonalizzato per il superevento proprio di fianco alla targa dell'auto del nostro protagonista.

Peacemaker sarà composto da 8 episodi, e seguirà le vicende del personaggio interpretato da John Cena, un criminale che crede che ogni mezzo sia giustificato nell'ottenimento della pace.

Nello show scritto, diretto e prodotto da Gunn saranno presenti anche Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro e tanti altri.