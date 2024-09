Peacemaker: James Gunn conferma quando arriverà in streaming la Stagione 2

Con le riprese attualmente in corso, i fan hanno cominciato a chiedersi quando potranno rivedere in streaming le avventure dell'antieroe Peacemaker, che tornerà a essere interpretato da John Cena nei nuovi episodi della Stagione 2.

Impaziente di aspettare, un fan del personaggio ha chiesto direttamente a James Gunn quando usciranno i nuovi episodi della seconda stagione, che come confermato in precedenza saranno ambientati nel nuovissimo DC Universe in partenza alla fine di quest'anno con il debutto di Creature Commandos su HBO.

Gunn, nel rispondere, non ha indicato una data d'uscita precisa, ma ha confermato che la seconda stagione di Peacemaker debutterà in streaming dopo l'uscita di Superman, quest'ultimo previsto per l'11 luglio 2025.

Peacemaker: John Cena in un momento della serie

Gunn ha recentemente pubblicato sui social media una prima immagine ufficiale del nuovo casco che Christopher Smith, interpretato da Cena, indosserà quando tornerà sui nostri schermi. La foto mostrava il casco solo dal retro, ma si tratta chiaramente di un nuovo design, forse ispirato alla versione "Future State" del personaggio.

Di recente, poi, è stato avvistato sul set un murale che raffigura il Peacemaker di John Cena (con un costume leggermente diverso), suo padre con il costume del Drago Bianco e un terzo misterioso personaggio che, secondo molti, si rivelerà essere il fratello di Christopher Smith, Keith.

Se avete visto la prima stagione, saprete che Chris ha accidentalmente ucciso il fratello maggiore dandogli un pugno in testa quando il padre li ha costretti a combattere per il divertimento dei suoi amici ariani, ma la teoria è che questa immagine sia stata dipinta in una linea temporale alternativa in cui Keith ha vissuto e si è unito al padre e al fratello come parte di una squadra di vigilanti.