Peacemaker, James Gunn conferma: 'Ho finito di scrivere la seconda stagione'

Il regista ha scritto i nuovi episodi dello show, che probabilmente entrerà in produzione dopo l'uscita di Superman: Legacy

Dopo aver confermato la presenza di Peacemaker nel DC Universe, James Gunn ha nuovamente aggiornato i suoi fan circa lo status della seconda stagione della serie, che aveva debuttato nel 2022 all'interno del defunto DC Extended Universe.

Il creatore della serie è recentemente intervenuto su Threads per confermare di aver finito di scrivere l'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione di Peacemaker.

Gunn, che ora è co-presidente dei DC Studios, ha condiviso sui social media aggiornamenti sul suo processo di scrittura della nuova stagione della serie guidata da John Cena. Questa volta ha semplicemente confermato che la notizia del completamento della nuova stagione è "accurata".

Peacemaker, di cosa parlerà la Stagione 2?

I dettagli sulla seconda stagione di Peacemaker non sono ancora stati resi noti. Come ha dichiarato la star della serie Jennifer Holland, poco dopo il finale della prima stagione, c'è molto potenziale per quanto riguarda la prossima evoluzione delle dinamiche dei personaggi dell'ensemble.

Peacemaker 2, come si inserirà nel DCU? James Gunn: "Non ci sarà confusione"

"Adoro il suo arco caratteriale nel corso dell'intera stagione", ha detto Holland del suo personaggio, Emilia Harcourt. "Penso che sia molto, molto ricco di sfumature. Mi piace molto il modo in cui è stato scritto nell'intera serie. Per quanto mi riguarda, non ho voluto trattenermi. Volevo che Harcourt fosse il più fredda e chiusa possibile nei primi episodi, perché volevo che avesse un arco caratteriale completo nel corso della stagione".