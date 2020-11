Peacemaker: Danielle Brooks nel cast della serie spinoff di Suicide Squad

L'attrice Danielle Brooks è entrata a far parte del cast di Peacemaker, la serie televisiva ideata come spinoff del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Peacemaker è la serie spinoff del film Suicide Squad: Missione Suicida e nel cast ci sarà anche l'attrice Danielle Brooks, a cui è stato affidato il ruolo di Leota Adebayo. Tra gli interpreti ci saranno anche John Cena nel ruolo del protagonista e Steve Agee, interprete di John Economos.

Il regista James Gunn si occuperà della sceneggiatura di tutte le otto puntate e della regia di alcune.

La nuova serie televisiva, che ora potrà contare sulla partecipazione di Danielle Brooks che è conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Orange is the New Black, racconterà le origini del personaggio interpretato da John Cena nel film Suicide Squad: Missione Suicida, in arrivo nelle sale nel 2021.

Un progetto analogo è stato annunciato riguardante The Batman che avrà uno show legato al lungometraggio diretto da Matt Reeves.

Nella nuova serie di HBO Max ci sarà al centro il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerrfa.

The Suicide Squad arriverà nelle sale americane il 6 agosto 2021 e James Gunn se ne occuperà prima dell'inizio del suo impegno sul set di Guardiani della Galassia vol. 3.