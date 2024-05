Peacemaker apparirà in altri progetti DCU? John Cena: "Non mi conviene fare arrabbiare James Gunn"

Con la conferma delle riprese della Stagione 2 di Peacemaker, inevitabilmente ci si chiede se il personaggio di John Cena apparirà anche in altri progetti del DCU in partenza di James Gunn.

La serie Peacemaker è diventata uno dei più riusciti adattamenti della DC degli ultimi anni, raccontando le imprese assolutamente vietate ai minori del personaggio di Cena, Christopher Smith / Peacemaker.

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

La serie live-action sta attualmente procedendo con le riprese della seconda stagione e, dato che il creatore della serie James Gunn è co-CEO del prossimo DC Universe di film e show televisivi esclusivi di Max, alcuni si sono chiesti se Cena apparirà altrove nel franchise.

Meglio non far arrabbiare James Gunn

Durante una recente apparizione al Comicpalooza, l'attore non ha rilasciato alcun commento pubblico su questa possibilità, scherzando sul fatto che non vuole far arrabbiare Gunn.

"Sapete chi è James Gunn?" Cena ha risposto con una risata. "Ha questo sguardo quando lo fai arrabbiare. Ed è davvero indescrivibile, ma non voglio vederlo mai più. Quindi mi limito a dire... no comment".

Peacemaker fa parte del DCU?

Mentre la prima stagione di Peacemaker è stata creata all'interno del DC Extended Universe, mostrando persino la versione di quell'universo della Justice League, è stato confermato che la seconda stagione farà parte del "reset" dell'Universo DC di Gunn e Peter Safran. Come ha promesso Gunn sulla piattaforma di social media Threads, questo lancio del canone del DCU non avverrà in modo "confuso" per i fan.

Peacemaker 2, John Cena svela nuovi dettagli sulla Stagione 2 ambientata nel DC Universe

"Niente è canonico fino a Creature Commandos [in uscita in autunno] - una sorta di aperitivo del DCU - e poi avremo un'immersione più profonda nell'universo con Superman", ha condiviso Gunn su Threads lo scorso anno. "È una pulsione molto umana quella di voler capire sempre tutto, ma penso che sia giusto essere confusi su ciò che sta accadendo nel DCU dal momento che nessuno ha ancora visto nulla del DCU".