Peacemaker 2: il nuovo trailer rivela il ritorno di John Cena e connessioni dirette con Superman

Peacemaker è ufficialmente pronto a tornare. La seconda stagione della serie DC con protagonista John Cena si è mostrata in anteprima con un trailer durante il Comic-Con di San Diego, confermando l'uscita su HBO Max per il prossimo 21 agosto.

Ambientata un mese dopo gli eventi di Superman, la nuova stagione segna un punto di svolta nell'universo condiviso avviato da James Gunn.

Una serie cruciale per il nuovo DCU

Durante il panel, è stato confermato che Peacemaker 2 sarà parte integrante del nuovo universo narrativo, direttamente legato al reboot di Superman, uscito solo due settimane prima. Gunn ha dichiarato che lavorare di nuovo alla serie era una priorità, fin da quando ha assunto il ruolo di guida creativa della DC. Nonostante i ritardi dovuti a Guardiani della Galassia Vol. 3, lo show è sempre stato nei suoi piani.

Tra i collegamenti più evidenti, c'è l'inclusione della QUC, la "Camera Quantistica di Dispiegamento", già introdotta nella prima stagione e approfondita nel nuovo Superman. Questo elemento sarà cruciale per la trama, suggerendo nuove dinamiche tecnologiche e narrative tra i due media.

Peacemaker cambia: un protagonista più consapevole

John Cena è tornato a San Diego in costume, ricevendo l'entusiasmo dei fan. Gunn ha rivelato che il suo personaggio sarà profondamente trasformato: ora affronta i traumi emersi nella prima stagione. Un'evoluzione voluta dallo stesso regista per mostrare un lato più umano e vulnerabile dell'eroe.

Peacemaker: il poster della serie

Parlando del futuro della DC, Gunn ha ribadito che non esiste un solo tono per le produzioni in arrivo. Ogni progetto sarà indipendente per stile e genere. Lo dimostra Clayface, previsto nel 2027, che sarà un horror puro pur restando nello stesso universo.