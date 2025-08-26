Peacemaker 2, pioggia di visualizzazioni per i nuovi episodi: tutto merito di Superman?

La prima stagione di Peacemaker aveva ricevuto recensioni entusiastiche quando è stata trasmessa per la prima volta su HBO Max nel 2022, ma se si guardano alle visualizzazioni della seconda appena uscita sulla piattaforma queste hanno subito un considerevole aumento.

La seconda stagione di Peacemaker, che ha debuttato il 21 agosto scorso su HBO Max, ha registrato un incremento di quasi il 25% rispetto a quanto fatto dalla passata stagione e in molti si stanno chiedendo se non sia stato proprio il successo di Superman a convincere gli spettatori a non perdere il successivo appuntamento con il DC Universe.

Il reboot sull'Uomo d'Acciaio ha ricevuto ottime recensioni e ha incassato oltre 600 milioni di dollari al botteghino mondiale, contribuendo a ripristinare la fiducia nel marchio DC. Se a questo aggiungiamo il fatto che James Gunn ha pubblicizzato la seconda stagione di Peacemaker come seguito di Superman, è facile capire perché la serie con John Cena ne abbia tratto beneficio.

Peacemaker: una scena con John Cena

Peacemaker, i numeri che sta registrando la seconda stagione

Secondo Samba TV, una società che monitora gli ascolti televisivi e in streaming, "la seconda stagione di Peacemaker ha fatto il botto su HBO Max con il 22% in più di famiglie statunitensi che l'hanno seguita nei primi quattro giorni rispetto al finale della prima stagione nel 2022".

Si tratta di un risultato impressionante, che sembra essere di buon auspicio per il futuro dei DC Studios e del DCU. Il prossimo anno sarà un grande banco di prova per Gunn e il suo partner Peter Safran, che cercheranno di mantenere questo slancio con l'arrivo di Lanterns, Supergirl e Clayface. Gunn ha supervisionato questi progetti, ma non ha scritto né diretto nessuno di essi.

Tornando a Peacemaker, resta da vedere quale sarà la sua importanza per l'intero DCU. Se non altro, è stato stabilito che il Multiverso esiste ancora (anche se non scommetteremmo su eventuali crossover tra DCU e DCEU in cantiere).

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

Di cosa parla la nuova stagione di Peacemaker

I nuovi episodi seguono Christopher "Chris" Smith, alias Peacemaker, il supereroe vigilante, mentre lotta per riconciliare il suo passato con il suo nuovo scopo, continuando a combattere i malfattori nella sua ricerca malriposta della pace a tutti i costi. Scopre così un mondo alternativo dove ha tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il proprio futuro.

La seconda stagione vedrà protagonisti John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows. James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi di Peacemaker e ne ha diretti tre, compreso il primo. Gunn, Peter Safran e Cena sono i produttori esecutivi. Anche Greg Mottola, Peter Sollett e Alethea Jones sono alla regia.