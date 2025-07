Peacemaker 2: nuovi poster, dettagli sulla trama e curiosità dalla seconda stagione della serie DC

Mentre cresce l'attesa per la seconda stagione di Peacemaker, una serie di character poster non ancora ufficiali è comparsa in anticipo al San Diego Comic-Con. I manifesti mostrano i protagonisti principali della serie targata HBO Max, tra cui John Cena nei panni di Christopher Smith / Peacemaker, Danielle Brooks come Leota Adebayo, Freddie Stroma nel ruolo di Vigilante, Jennifer Holland come Emilia Harcourt, Steve Agee nei panni di John Economos, e naturalmente Eagly, l'aquila mascotte e alleata di Peacemaker.

James Gunn anticipa elementi della nuova stagione

Durante alcune interviste rilasciate a margine dell'evento, James Gunn ha confermato che Peacemaker 2 porterà lo show in territori ancora più eccentrici. Il regista ha spiegato che nella nuova stagione ci sarà spazio anche per esseri interdimensionali, lasciando intendere l'apparizione di personaggi come Peace-Mite, una sorta di folletto proveniente dalla Nona Dimensione.

New character posters for PEACEMAKER S2 pic.twitter.com/sZBKwdW8NX — Everything_DCU (@EverythingDCU_) July 22, 2025

"Ci sono elementi delle due dimensioni principali che giocano un ruolo fondamentale nella stagione, ma non si tratta di vecchio DCEU vs nuovo DCU", ha chiarito Gunn. "Alcune cose della prima stagione restano canoniche, altre no. Per esempio, le battute su Aquaman sono state rimosse dalla continuità"

La narrazione riprenderà circa due anni dopo gli eventi della prima stagione. Christopher Smith, ora più consapevole del suo contributo al salvataggio del mondo, tenta di farsi accettare dalla comunità dei supereroi. Tuttavia, l'incontro con la squadra di Superman si rivelerà tutt'altro che glorioso.

Peacemaker: una scena con John Cena

"Peacemaker si presenta con l'idea di entrare nel gruppo, ma finisce per essere deriso. Non viene preso sul serio, è ancora una barzelletta per molti", ha spiegato Gunn. Anche gli altri membri della squadra sono in difficoltà, eccetto Vigilante, che sembra affrontare tutto con la consueta leggerezza.

Trama e atmosfera della stagione 2

La seconda stagione seguirà ancora una volta il percorso interiore (e distruttivo) di Peacemaker, combattuto tra un passato turbolento e il desiderio di diventare un vero eroe. Gunn ha assicurato che la serie manterrà il suo spirito irriverente, ma sarà arricchita da elementi narrativi più ambiziosi e sorprendenti.

L'appuntamento con Peacemaker 2 è previsto su HBO Max nel 2025, ma la campagna promozionale è già iniziata e promette nuove rivelazioni nei prossimi mesi.