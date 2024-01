Paul Mescal sul possibile impatto di Il Gladiatore 2 sulla sua vita: 'Potrei deprimermi davvero'

Paul Mescal ha parlato del suo coinvolgimento nel film Il Gladiatore 2 condividendo le sue preoccupazioni legate alle possibili conseguenze sulla sua vita privata.

L'attore, intervistato da The Sunday Times, non è mai stato protagonista di un film dal budget così elevato e teme i cambiamenti che potrebbero avvenire a causa della nuova fama.

Le dichiarazioni della star

Il nemico: Paul Mescal in una scena

Pensando al possibile impatto del film Il Gladiatore, Paul Mescal ha spiegato: "Non so quale sarà la differenza. Forse è da ingenui? Semplicemente ci saranno più persone che mi fermeranno per strada? Diventerei profondamente depresso se fosse così e spero che non sia vero". Il giovane attore ha aggiunto: "Avrò una risposta il prossimo anno, ma se il film avrà un impatto sulla mia vita in quel modo, sarò in una brutta situazione".

L'arrivo del sequel diretto da Ridley Scott è previsto per il 22 novembre 2024 sugli schermi americani. Mescal, già in precedenza, aveva ammesso di essere molto stressato pensando al film: "Non posso spiegarvi quanto sia stressato e parlo di quel film in particolare perché è, decisamente, il più grande che io abbia mai realizzato. Mi sento davvero entusiasta, ma è anche difficile sfuggire dall'eredità del film. Penso che sia realmente ben scritto e renda omaggio al primo, ma è davvero qualcosa che penso di poter rendere mio".

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

Le aspettative nei confronti del sequel

Connie Nielsen, ha recentemente parlato del sequel spiegando: "Non sapevo cosa aspettarmi quando la storia è iniziata e, col senno di poi, era quasi inevitabile. Era ovvio che dovessimo raccontare quella storia. Era incredibile. Ridley ha messo insieme un cast incredibile come sempre e uno spettacolo magnifico che ha le sue radici nel cuore vero. Come sempre accade con lui, si devono usare i superlativi".

Ridley Scott è impegnato alla regia e ha scritto la sceneggiatura insieme a David Scarpa.

Tra gli interpreti c'è anche Barry Keoghan nel ruolo dell'Imperatore Geta. Il cast è completato da Denzel Washington, Derek Jacobi, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal.