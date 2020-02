Parasite, Bong Joon-ho svela il significato della pietra che compare nel film?

Bong Joon-ho ha rivelato alcuni dettagli sulla pietra presente in Parasite, ma forse non sciolgono del tutto l'enigma, permettendo al pubblico di farsi una sua idea.

Uno degli elementi più discussi di Parasite è una grossa pietra che nel corso del film avrà un ruolo ben preciso nel segnare l'evoluzione della vicenda e soprattutto dei personaggi. Fino ad ora Bong Joon-ho è rimasto molto reticente sul significato di questa roccia, lasciando che il pubblico si facesse una sua idea. Durante una intervista a Patrick Brzeski di Hollywood Reporter ha però rivelato alcuni dettagli che, se non sciolgono del tutto l'enigma, ci aiutano forse a capirlo meglio.

La prima volta che vediamo questo oggetto in Parasite è quando l'amico universitario di Ki-woo la regala al figlio di Ki-teak, il quale la porta poi nel piccolo appartamento in cui abita insieme ai genitori e alla sorella. Sembra un regalo piuttosto inutile, tanto che quando la riceve esclama: "È così metaforico". Il dono però dopo sembra che in qualche modo porti fortuna a lui e ai suoi cari nell'introdursi con successo nella casa dei ricchi Park, poi però le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata e la pietra avrà un peso non di poco conto nell'evoluzione della storia.

Bong Joon-ho ha spiegato che l'uso di collezionare rocce è una pratica molto antica in Corea del Sud, ma divenne molto comune nel periodo della dinastia Joseun (1342-1897) quando cominciarono ad essere esposte nelle scrivanie degli studiosi confuciani, non a caso il loro nome in inglese è scholar stone, mentre in coreano sono definite Suseok e oggi raggiungono anche cifre notevoli alle aste organizzate nel paese asiatico. "Inserirla nelle prime fasi di Parasite è stata una scelta deliberatamente strana. - Così ha spiegato. - Il pubblico coreano è molto perspicace nell'interpretare e analizzare tutti i simboli nei film, quindi mi sono voluto divertire con quello. Resta ancora un simbolo se un personaggio ti dice chiaramente che lo è? Cosa significa?".

Insomma l'impressione è che il regista abbia voluto giocare con le capacità critiche del pubblico, ma non solo, basti pensare anche che gli stessi attori del film hanno dato alla roccia un significato ben diverso. Ad esempio, durante la pre-produzione, Choi Woo-shik, l'attore ventinovenne che interpreta Ki-woo, ha dato questa spiegazione: "Ho pensato che rappresentava tutta la forte pressione che Ki-woo sentiva nel doversi prendere cura della sua famiglia e trovare un modo per andare avanti". Poi però quando è iniziata la produzione, la sua interpretazione è cambiata: "Ho iniziato a pensare che forse rappresentasse il desiderio della famiglia di trovare una scorciatoia, perché hanno iniziato a usare la frode e l'inganno per cercare di passare a un livello [socioeconomico ndr.] più elevato". E per voi invece? Cosa può aver rappresentato?