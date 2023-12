Parasite: la star sudcoreana Lee Sun-Kyun trovata morta a 48 anni

Lee Sun-kyun, attore che ha recitato nel film premio Oscar Parasite, è morto oggi, 27 dicembre 2023, a Seoul all'età di 48 anni. Lee è stato trovato privo di vita all'interno di un'auto in un parcheggio di Seoul, secondo l'Associated Press. La polizia lo stava cercando da ore dopo che la sua famiglia aveva rivenuto quello che sembrava essere un biglietto di suicidio.

Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, Lee Sun-Kyun è stato trovato con un pezzo di carbone sul sedile del passeggero ed è stato dichiarato morto sul posto. La sua morte arriva dopo che l'attore era stato coinvolto in un un'indagine sull'uso illegale di droghe, secondo il Washington Post.

Parasite: una scena con Sun-kyun Lee

Lee Sun-Kyun era stato interrogato dalla polizia tre volte dopo aver presumibilmente fatto uso di droghe illegali, compresa la marijuana, a casa di una hostess che lavora in un club nel distretto di Gangnam. L'attore aveva respinto le accuse tramite il suo avvocato, secondo il Washington Post, affermando di essere stato indotto con l'inganno ad assumere la droga dalla padrona di casa che avrebbe tentato di ricattarlo. L'ultimo interrogatorio si era tenuto lo scorso fine settimana ed era durato 19 ore, come rivela Reuters.

Parasite agli Oscar: le ragioni e l'importanza di un trionfo senza precedenti

Nell'hit Parasite, che ha fatto la storia del cinema diventando il primo lungometraggio in lingua non inglese a vincere l'Oscar come Miglior Film, Lee Sun-Kyun interpretava il capofamiglia dei ricchi Park.

"Poiché il film aveva ricevuto la Palma d'Oro a Cannes, speravamo che ricevesse qualche riconoscimento agli Oscar, perché è stato il primo film coreano che ha avuto una possibilità", dichiarò Lee a HollywoodChicago.com riflettendo sulla sua esperienza. "Quando sono arrivate tutte le nomination, mi aspettavo che Boon Joon-ho potesse vincere l'Oscar per la migliore regia, ma non avrei mai pensato che avessimo una possibilità per il miglior film. Quindi, quando il nostro regista ha vinto, pensavamo che la giornata fosse finita. Non potete immaginare la sorpresa e la commozione quando è stato eletto miglior film. Non lo dimenticherò mai".