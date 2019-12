Parasite è il miglior film del 2019 per la Los Angeles Film Critics Association

I Los Angeles Film Critics Association Awards premiano il coreano Parasite come miglior film dell'anno, i migliori attori sono Antonio Banderas per Dolor Y Gloria e l'outsider Mary Kay Place per Diane.

Parasite del coreano Bong Joon-ho è il miglior film del 2019 per la Los Angeles Film Critics Association. Bong si porta a casa anche il premio per la miglior regia superando di poco Martin Scorsese e il suo The Irishman.

I Los Angeles Film Critics Association Awards hanno un occhio di riguardo per gli outsider, ce lo dimostrano nel premio alla miglior attrice andato a Mary Kay Place, protagonista del dramma indie Diane, mentre Parasite conquista il cuore dei giurati anche per quanto riguarda l'interpretazione di Song Kang-ho, miglior attore non protagonista. La miglior attrice non protagonista è Jennifer Lopez, anche produttrice di Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business.

Di seguito l'elenco completo dei premiati ai Los Angeles Film Critics Association Awards 2019: