Parasite, Joker e The Irishman nella top 10 dei Cahiers du Cinéma del 2019

I Cahiers du Cinéma hanno svelato la loro top 10 dei migliori film del 2019 inserendo titoli come il coreano Parasite, Joker e The Irishman. Al primo posto della classifica svetta, però, una scelta decisamente anticommerciale, The Image Book del veterano Jean-Luc Godard, che proprio nei Cahiers inizio la sua carriera di critico negli anni '50 per poi passare dietro la macchina da presa.

A sorpresa, i Cahier inseriscono al nono posto il sottovalutato Il corriere - The Mule di Clint Eastwood, che segue Joker di Todd Phillips, ottavo.

Parasite svetta in seconda posizione seguito da un'altra scelta sorprendente, Synonyms dell'israeliano Nadav Lapid, seguito dal rumeno Bacurau. Nella top 10 trovano posto anche i francesi Bruno Dumont con Joan of Arc e la rivelazione Ladj Ly con I miserabilir.