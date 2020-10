Parasite: un elemento chiave del film è ispirato a Mad Max: Fury Road

Parasite ha un'interessante connessione con Mad Max: Fury Road, come ha rivelato il regista Bong Joon-Ho, grande amante del lavoro di George Miller che ha ispirato il suo film in alcuni dettagli.

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Secondo Indiewire, il legame tra i due film è molto profondo. Il regista Bong Joon-ho, nel commento per l'edizione Criterion di Parasite, ha rivelato che Mad Max: Fury Road, uscito nel 2015, ha ispirato in particolare il ritmo del film. La pellicola di George Miller è caratterizzata come un lungo inseguimento, mentre i personaggi lottano in cima a veicoli che vagano per il deserto:

"Quel film non si ferma mai. Tutte le informazioni di base in Fury Road appaiono in modo abbastanza naturale. La telecamera è sempre in movimento, ma le informazioni vengono spiegate attraverso l'azione. È stato piuttosto stimolante per me."

Charlize Theron: "La pandemia? È come vivere in Mad Max: Fury Road"

Il ritmo di Parasite è rapido come quello del film d'azione con Charlize Theron e, inoltre, cambia genere in un attimo grazie a una scrittura precisa e dettagliata. Mentre Mad Max: Fury Road rimane saldamente nel genere d'azione, allo stesso modo la trama scorre a un ritmo veloce, svelando colpi di scena mentre l'azione infuria intorno ai personaggi.

Parasite e Mad Max: Fury Road hanno cambiato il modo di visione dello spettatore, entrambi hanno infranto le regole aprendo nuove vie, in particolare il lavoro di Bong Joon-Ho ha raggiunto un pubblico molto più ampio rispetto ad altri film coreani rivelandosi una hit globale.