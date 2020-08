Charlize Theron: "La pandemia? È come vivere in Mad Max: Fury Road"

La star Charlize Theron, che ha interpretato l'iconico personaggio di Furiosa in Mad Max: Fury Road, ha paragonato il film di George Miller alla grave situazione attuale causata dall'improvvisa pandemia di COVID-19 in tutto il mondo, un'emergenza che ha sconvolto tutti i settori, tra cui quello cinematografico.

Cannes 2017: Charlize Theron sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

Lo scorso fine settimana, Charlize Theron ha organizzato una proiezione di beneficenza proprio di Mad Max: Fury Road a supporto del suo progetto di sensibilizzazione in Africa. In occasione di questo evento, a causa delle restrizioni, gli ospiti dovevano partecipare restando nelle loro auto e indossando mascherine di protezione e l'attrice non ha potuto fare a meno di notare alcune somiglianze con il mondo post-apocalittico raccontato nel film:

"Siamo sostanzialmente vestiti come Tom Hardy nel film. Indossiamo museruole per proteggerci. Ho sempre pensato che questa fosse una storia su cui riflettere. Una storia di ricerca di una comunità e di appartenenza. Dobbiamo fare di meglio. Dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro."

Mad Max, Charlize Theron sul prequel dedicato a Furiosa: "Mi si spezza il cuore non farne parte"

Il messaggio di Charlize Theron con queste parole è quello, sicuramente, di collaborare tra comunità per superare un momento difficile come quello della pandemia, un messaggio di speranza simile a quello presente proprio in Mad Max: Fury Road.

Alla proiezione speciale del film, inoltre, hanno partecipato anche altri membri del cast, come Nicholas Hoult, Kyle Buchanan e Aisha Tyle, come ha mostrato proprio la protagonista in un selfie pubblicato su Instagram.