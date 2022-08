Paranormal Activity: Jason Blum conferma che la saga horror è arrivata alla sua fine

Jason Blum ha svelato che la saga horror di Paranormal Activity potrebbe essere giunta alla sua conclusione, confermando inoltre che non ci sono ulteriori progetti riguardanti Halloween.

Il produttore ha parlato dei suoi prossimi progetti mentre era ospite al Festival di Locarno, che gli ha assegnato il Premio Raimondo Rezzonico come Miglior Produttore Indipendente.

Jason Blum ha dichiarato: "Ce ne sono stati abbastanza. L'ultimo Paranormal Activity è stato terribile". Nel 2023, tuttavia, è in arrivo il prossimo capitolo della saga horror dopo Paranormal Activity: Next of Kin.

Il produttore a dichiarato: "Con Halloween avevamo i diritti solo per tre film, quindi abbiamo detto 'Halloween Ends!'. Finisce almeno per la Blumhouse. Con altre cose hai questa sensazione che sia arrivato il momento di farle riposare. Tornerei solo se qualche regista che amo, come Scott Derrickson, dicesse 'Ho un'idea grandiosa per un film di Paranormal Activity. Ma al momento non è qualcosa che voglio fare".

Tra i prossimi progetti della Blumhouse c'è The Exorcist diretto da David Gordon Green: "Stiamo preparandoci per le riprese. Speriamo di poter fare la stessa cosa che abbiamo fatto con Halloween, realizzarlo in un modo che sia fresco e che desse senso a una rivisitazione. E sembra abbastanza diverso, in modo che le persone siano felici che lo abbiamo realizzato". Il regista, inoltre, è sempre stato la prima scelta perché "è davvero bravo nel rispettare le proprietà intellettuali che esistono già e offrirne una nuova versione".