Paranormal Activity diventa un videogame

Il gioco Paranormal Activity è in lavorazione presso DreadXP. L'uscita è prevista per il 2026.

L'etichetta videoludica DreadXP di Dread Central sta lavorando con Paramount Global a un gioco di Paranormal Activity dal creatore del videogame horror indie di successo The Mortuary Assistant. Secondo Variety, Brian Clarke (alias Darkstone Digital) è a capo del progetto denominato Paranormal Activity: Found Footage, dopo essere diventato co-regista e direttore creativo di DreadXP lo scorso anno.

In una dichiarazione ufficiale, entrambe le parti hanno affermato che il gioco "porterà l'innovativo stile found footage del franchise agli appassionati di horror in modi nuovi e sorprendenti, immergendoli in una storia che amplia la storia e il mondo dei film".

Il videogame

L'uscita è prevista per il 2026 su più piattaforme (ancora non rivelate). Il videogame sarà caratterizzato da un sistema di "Haunt", visto per la prima volta in The Mortuary Assistant di Clarke, che altera dinamicamente il tipo e l'intensità degli spaventi che i giocatori dovranno affrontare in base alle loro azioni. Si tratta della seconda IP horror su cui DreadXP sta lavorando per un adattamento videoludico, dopo aver annunciato un'antologia basata sulla serie televisiva Creepshow di Greg Nicotero.

Clarke ha dichiarato: "Il successo del franchise di 'Paranormal Activity' incarna la potenza e la portata del genere horror. Se pensavate che The Mortuary Assistant fosse spaventoso, stiamo prendendo ciò che abbiamo imparato durante lo sviluppo di quel titolo e lo stiamo aumentando con un sistema di infestazioni più reattivo e terrificante. Sarà un'esperienza intensa!".

La serie Paranormal Activity è un franchise horror molto redditizio ed è la serie di found footage di maggior successo in circolazione, avendo guadagnato più di 800 milioni di dollari al botteghino dal primo film del 2007.

Nel 2017, VRWERX ha pubblicato un videogame intitolato Paranormal Activity: The Lost Souls, che vedeva i giocatori navigare in una casa infestata in VR in una storia originale ambientata nel mondo del franchise. In seguito ha ricevuto un aggiornamento per diventare giocabile anche al di fuori della VR.