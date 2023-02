Paramount+, Marzo 2023: le novità in catalogo tra film e serie TV

Il terzo mese dell'anno su Paramount+ inizia con la prima visione in streaming della seconda stagione di Mayor of Kingstown, Yellowjackets e molto altro ancora.

Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno nel mese di Marzo 2023 su Paramount+, dalla seconda stagione di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner, all'attesissimo ritorno di Yellowjackets. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età.

MAYOR OF KINGSTOWN S2

Mayor of Kingstown: una scena della serie

La serie, che sarà disponibile su Paramount+ dal 16 marzo anche in USA, è interpretata dal candidato all'Oscar Jeremy Renner e dalla vincitrice dell'Oscar Dianne Wiest. Dai co-creatori Taylor Sheridan e Hugh Dillon, Mayor of Kingstown segue la famiglia McLusky, mediatori politici a Kingstown, Michigan, dove il business della detenzione è l'unica industria fiorente.

Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e dell'ineguaglianza, la serie offre uno sguardo crudo sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ne ha. La serie è interpretata anche da Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Aidan Gillen. Prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, la serie è prodotta da Sheridan, Dillon, Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Regina Corrado e Stephen Kay.

YELLOWJACKETS S2

Yellowjackets: una scena della serie

L'attesissima seconda stagione della serie nominata agli Emmy Yellowjackets è in arrivo: la prima stagione ha ricevuto sette nomination agli Emmy ed è prodotta per Paramount+ dallo studio Entertainment One (eOne). Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), la serie è interpretata dalla candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award Melanie Lynskey (Castle Rock), dalla candidata agli Oscar e agli Emmy Juliette Lewis (Camping), dalla candidata agli Emmy Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) e da Tawny Cypress (Unforgettable).

Anche Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) si sono aggiunte alla seconda stagione insieme a Elijah Wood (La trilogia del Signore degli Anelli). Lo show narra le vicende di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano i (non) fortunati sopravvissuti di un incidente aereo nelle remote regioni selvagge del nord. La serie racconta le loro vicissitudini dopo l'accaduto esplorando contemporaneamente le loro vite 25 anni dopo: il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito.

RABBIT HOLE

La serie sarà disponibile negli USA il 26 marzo e in Italia il giorno successivo: in Rabbit Hole, niente è come sembra quando John Weir (Kiefer Sutherland), un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio aziendale, viene incastrato per omicidio da forze potenti con la capacità di influenzare e controllare la popolazione.

Oltre a Sutherland, lo show vanta un cast dinamico che comprende Charles Dance ("Game of Thrones") nel ruolo del Dr. Ben Wilson, Meta Golding ("Empire") nel ruolo di Hailey Winton, Enid Graham ("Mare of Easttown") nel ruolo di Josephine "Jo" Madi, Jason Butler Harner ("Ozark") nel ruolo di Valence, Walt Klink ("Arctic Circle") nel ruolo dello Stagista e Rob Yang ("Succession") nel ruolo di Edward Homm. Sutherland è produttore esecutivo di RABBIT HOLE, insieme ai registi John Requa e Glenn Ficarra ("This Is Us", "WeCrashed"), Charlie Gogolak ("The Sinner", "WeCrashed"), Suzan Bymel ("Designated Survivor") e Hunt Baldwin ("Longmire", "The Closer").

THE ENGLISH

In questa serie western una donna inglese arriva in Occidente nel 1890 in cerca di vendetta sull'uomo che considera responsabile della morte di suo figlio e incontra un ex esploratore di cavalleria e membro della Nazione Pawnee per nascita con il quale scopre una possibile storia condivisa. Nel cast: Emily Blunt, Chaske Spencer, Rafe Spall, Tom Hughes.

UN LETTO PER DUE (THE FLATSHARE)

Disponibile dal 17 marzo, Un letto per due è una serie originale con Jessica Brown Findlay ("Brave New World", "Harlots", "The Hanging Sun") e Anthony Welsh ("Pure", "Master of None", "The Great") che interpretano rispettivamente Tiffany e Leon, due ventenni londinesi senza soldi che condividono il letto.

Il problema è che Tiffany e Leon non si sono mai incontrati e, se il loro piano funziona, non lo faranno mai. Reduce da una relazione di controllo, Tiffany passa le sue giornate a guadagnare il minimo sindacale per un minimo di apprezzamento su un sito web di notizie virali, mentre Leon fa i turni di notte in un ospizio ricevendo consigli di vita da un adolescente malato terminale mentre cerca di liberare il fratello ingiustamente incarcerato. Ma quando i post-it iniziano a volare e ciascuno viene inaspettatamente coinvolto nella vita complessa e disordinata dell'altro, si sviluppa un'attrazione a ritroso. La domanda è: ci si può davvero innamorare di una persona che non si è mai vista?

TADDEO L'ESPLORATORE E LA TAVOLA DI SMERALDO

In questo film di animazione, disponibile dal 30 marzo, il protagonista è Taddeo che vorrebbe essere accettato dai suoi colleghi archeologi, ma finisce come sempre per combinare un pasticcio: rompendo un sarcofago e scatena un sortilegio che mette in pericolo la vita dei suoi amici, Mummia, Jeff e Belzoni.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK

La guerra dei Transformers sulla terra è finalmente finita! I Malto si trasferiscono nella remota Witwicky, in Pennsylvania, per iniziare una nuova vita. Ma presto scoprono che le loro vite sono intrecciate con i primi Transformers nati sulla terra!

OSCAR 2023

Per celebrare la nuova edizione degli Oscar, Paramount+ omaggia il cinema con i migliori film che hanno vinto la statuetta: in occasione degli Oscar, P+ celebrerà il cinema mettendo in evidenza i film del catalogo che hanno vinto il premio.

DONNE CHE MUOVONO MONTAGNE

Dal 6 marzo, per tutto il mese, Paramount+ celebrerà le donne attraverso una Collection chiamata "Donne che muovono montagne", al cui interno raccoglieremo le più belle storie internazionali e locali con al centro del racconto figure femminili importanti.