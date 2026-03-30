Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 31 marzo 2026: Delia parte per gli Stati Uniti?

Nuova puntata per Il Paradiso delle Signore 10 che torna su Rai 1 alle 16.00 anche martedì 31 marzo. Protagonisti sono ancora Irene e Johnny, ma è soprattutto Delia a lasciare Botteri in preda all'ansia: la donna accetterà la proposta di Marina? Le anticipazioni.

Le storie de Il Paradiso delle Signore continuano a intrecciarsi tra scelte difficili e colpi di scena. La puntata del 31 marzo (alle 16.00 su Rai 1) promette di mettere sotto pressione più di una coppia, mentre vecchi equilibri si incrinano e nuove dinamiche iniziano a prendere forma. Sullo sfondo, Milano resta il teatro di relazioni complicate, di amori che nascono e altri che si spezzano, e come sempre segreti che iniziano a pesare. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Dove eravamo rimasti

Delia

Negli ultimi episodi de Il paradiso delle signore, le tensioni sentimentali hanno preso il sopravvento. Matteo e Marina hanno dovuto fare i conti con una verità inevitabile: il loro legame non può continuare. Una decisione sofferta che segna un punto di non ritorno, soprattutto per lui. Nel frattempo, Odile si è lasciata guidare sempre di più da Ettore, arrivando a prendere una posizione netta nei confronti di Umberto, deciso invece a difendere la propria reputazione.

Anche sul fronte più leggero (solo in apparenza) le cose si complicano: Delia si trova davanti a un'opportunità che potrebbe cambiare la sua vita, mentre Botteri lavora in silenzio a qualcosa di molto importante. E poi c'è Irene, che nel tentativo di sostenere Johnny in un momento doloroso, si ritrova coinvolta in qualcosa di completamente inatteso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Concetta

La nuova puntata si apre con una scoperta destinata a far discutere: Matteo viene a sapere che Odile è pronta a sposare Ettore. Una notizia che conferma quanto i fratelli Marchesi credano ormai di avere la situazione sotto controllo, convinti di aver indirizzato gli eventi nella direzione desiderata.

Intanto, Umberto non resta a guardare. Determinato a dimostrare la propria innocenza, accelera le verifiche su un documento che potrebbe scagionarlo una volta per tutte. Una mossa che potrebbe ribaltare gli equilibri e rimettere tutto in discussione. Agata, tornata improvvisamente da Firenze, cerca di spiegare le ragioni del suo rientro parlando di uno stop ai lavori di restauro. Ma il suo racconto non convince fino in fondo e qualcuno inizia a dubitare che dietro ci sia qualcosa di più.

Sul piano emotivo, la situazione si fa ancora più delicata. Delia è pronta a partire per una nuova avventura negli Stati Uniti, seguendo Marina come parrucchiera personale. Una scelta importante che mette Botteri davanti a un bivio: dichiararsi o lasciarla andare senza dire nulla. Il suo tentennamento racconta tutta la paura di perdere qualcosa di prezioso.

E poi c'è Irene, al centro di un momento carico di tensione. Dopo il bacio con Johnny, nato in un attimo di fragilità e vicinanza, i due cercano di affrontare quanto accaduto. Ma il destino (e l'arrivo improvviso di Cesare) interrompe sul nascere ogni tentativo di chiarimento, lasciando tutto sospeso.