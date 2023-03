Pantafa, il trailer del nuovo film con Kasia Smutniak diretto da Emanuele Scaringi

È tempo di far visita a Malanotte nel trailer ufficiale di Pantafa, un nuovo film con Kasia Smutniak che vede la regia di Emanuele Scaringi (La profezia dell'armadillo, Bangla - La Serie), in sala dal 30 Marzo, distribuito da Fandango.

[video id= yt=tR6NlykbS-w/]

C'è una nuova produzione italiana che potrebbe catturare l'interesse degli spettatori, specialmente gli appassionati dei film di genere.

Stiamo parlando di Pantafa, una pellicola dalle atmosfere horror che vanta un cast composto da Kasia Smutniak, Greta Santi, Mario Sgueglia, Betti Pedrazzi, Giuseppe Cederna, Mauro Marino e Francesco Colella, e che si mostra ora in un intenso trailer.

Come recita la sinossi del film: "Marta si trasferisce insieme a sua figlia Nina a Malanotte, un piccolo paese di montagna. La bambina da qualche tempo soffre di paralisi ipnagogiche, un disturbo del sonno che può portare ad avere stati allucinatori, e Marta ha pensato che un po' di aria di montagna e di lontananza dalla frenesia cittadina possano giovare alla piccola. La casa in cui si trasferiscono però è tutt'altro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare già dalla prima notte, la bambina fa incubi sempre più vividi in cui una figura spettrale le si siede sul petto, la immobilizza e le ruba il respiro. Per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre più sinistro, sarà ogni giorno più difficile trovare il modo di fare la cosa migliore per la sua bambina".

Pantafa, scritto da Tiziana Triana, Vanessa Picciarelli e lo stesso Emanuele Scaringi è prodotto da Fandango in collaborazione con Rai Cinema, e arriverà nelle sale a partire dal 30 marzo.