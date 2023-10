I tre dell'operazione drago, Pantafa, Rodeo, The Quiet Girl, Plan 75 e i voti del mese 4K-DVD-Blu-ray. Parte 2

La seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni 4K, DVD e Blu-ray si apre con un grande film del passato approdato ora nel mondo del 4K con una bella steelbook, ovvero I tre dell'Operazione Drago con Bruce Lee. A seguire un interessante e angosciante horror italiano, Pantafa, con Kasia Smutniak nelle vesti di protagonista.

I tre dell'Operazione Drago: una scena del film

Spazio poi a due tipi molto diverse di ragazze come protagoniste: in Rodeo, una giovane sbandata dedita ai furti è travolta dalla sua grande passione per le moto, mentre in In the Quiet Girl, una giovane nell'Irlanda rurale di inizio anni '80 vive in una famiglia senza affetto e trova conforto quando si trasferisce da alcuni parenti. Troviamo poi Plan 75 dove in un Giappone del futuro il governo incoraggia gli anziani all'eutanasia, quindi a chiudere il documentario Il cerchio, un'efficace lavoro di Sophie Chiarello che ha seguito per cinque anni gli alunni di una classe elementare.

I tre dell'operazione Drago: la recensione della steelbook in 4K UHD

La cover della steelbook de I tre dell'Operazione Drago

IL FILM. In occasione del centenario di Warner Bros e dei 50 anni del film, I tre dell'Operazione Drago arriva finalmente nella veste smagliante del 4K UHD, con una bella steelbook e sulla cover il titolo originale Enter the Dragon. Oltre all'edizione cinematografica c'è anche quella speciale con qualche minuto in più. Nel mitico film con Bruce Lee il protagonista è un esperto di arti marziali appartenente al tempio Shaolin, che viene contattato dalla polizia agire sotto copertura e raccogliere prove contro un ex membro del tempio ora coinvolto nel traffico di droga.

L'interno della steelbook de I tre dell'Operazione Drago

IL 4K UHD. La steelbook di Warner Bros. Entertainment presenta I tre dell'operazione drago con un restauro favoloso, ma dell'eccellente video parleremo in seguito. Qui ricordiamo che l'audio in italiano è sempre un Dolby Digital 2.0 ovviamente limitato in spazialità e frequenza ma comunque pulito. Notevole invece il Dolby Atmos originale, che ha una dinamica sorprendente e risulta davvero molto coinvolgente, con un impatto che esalta le scene di azione e anche la colonna sonora. Negli extra troviamo il commento audio di Paul Heller e Michael Allin, e un'introduzione di Linda Lee Cadwell (2').

DA NON PERDERE. Come accennato, il vero punto di forza è un video 4K davvero convincente e frutto di una nuova scansione 4K del negativo originale. E il risultato è ottimo con un aspetto cinematografico che resta intatto con una grana altalenante ma sempre naturale e organica. Il quadro è nitido e il dettaglio sorprendente, sia sui primi piani che nelle ampie panoramiche, mentre il croma è vivace e soprattutto fedele alla fotografia originale, con colori intensi e molto brillanti. Da rilevare solo qualche raro cenno di compressione.

I VOTI. Video: 8 - Audio italiano: 6,5 - Audio inglese: 8 - Extra: 5,5

Pantafa: la recensione del DVD

IL FILM. Angosciante horror diretto da Emanuele Scaringi, Pantafa vede protagonista Kasia Smutniak nei panni di Marta, che insieme a sua figlia Nina si trasferisce in un piccolo paese di montagna in cerca di serenità. La bambina infatti da qualche tempo soffre di disturbo del sonno e stati allucinatori, ma in realtà la casa in cui si trasferiscono e lo stesso paese sono piuttosto inquietanti, come anche alcuni abitanti. I sintomi di Nina peggiorano, gli incubi pure e Marta si trova in grande difficoltà.

Pantafa: una scena del film

IL DVD. Pantafa è arrivato in homevideo con un DVD targato Fandango, un prodotto tecnicamente ottimo e anche con discreti extra. Il video rispecchia la fotografia desaturata e a parte un paio di fisiologiche sgranature se la cava bene nonostante le difficoltà di scene scure oppure ricche di fogliame e vegetazione. Il dettaglio è morbido ma buono, e soprattutto il quadro resta quasi sempre compatto. Negli extra, oltre al trailer, troviamo Ciak (1') su un serie di via alle riprese, Make Up (2') sul trucco a Katis Smutniak, un bel Making of (13') e cinque scene tagliate (totale 7').

DA NON PERDERE. Davvero ottimo l'audio, un Dolby Digital 5.1 preciso e tagliente negli effetti sonori, ma anche potente nei bassi. Le scene con i temporali, i tuoni o quelle di maggior tensione con i tonfi, mettono in azione il sub con decisione, ma a convincere è anche il coinvolgimento generale, con tutti i diffusori coinvolti in modo costante.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 7

Pantafa, la recensione: il corpo spettrale della paura popolare

Rodeo: la recensione del DVD

IL FILM. In Rodeo diretto da Lola Quivoron, Julia (interpretata da Julie Ledru) è una ragazza sbandata che vive di espedienti e furti, ma ha una passione feroce per le moto. Questo la porta a contatto con un gruppo di centauri che eseguono corse clandestine e acrobazie a tutta velocità. Finisce quindi in questo mondo dominato dagli uomini e riesce a farsi una posizione, finché un incidente mette a rischio la sua innata capacità di adattamento.

Rodeo: un'inquadratura del film

IL DVD. Rodeo è arrivato in homevideo grazie al DVD targato Mustang Entertainment, prodotto soddisfacente sul piano tecnico ma povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video è caratterizzato da una spiccata granulosità, ma al di là di questo il quadro è pulito e abbastanza convincente, con un croma naturale e un dettaglio più che buono su primi e medi piani, che sconta qualche sgranatura solo su alcuni fondali e certi elementi difficili da riprodurre.

DA NON PERDERE. Più convincente l'audio, un Dolby Digital 5.1 presente sia per l'italiano che l'originale, che mostra una buona vivacità nel raccontare tutto il concitato mondo della protagonista. Soprattutto i momenti dei rombi delle moto, ma anche quelli musicali, tirano anche fuori la grinta del sub nel sottolineare i bassi, oltre a una buona spazialità negli effetti sonori e a dialoghi chiari e puliti.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Rodeo, la recensione: il rombo di mille ingiustizie

The Quiet Girl: la recensione del DVD

IL FILM. Nominato agli Oscar tra i migliori film in lingua straniera, The Quiet Girl diretto da Colm Bairéad si svolge nell'Irlanda rurale di inizio anni Ottanta. Una ragazza di nome Cáit (Catherine Clinch) lascia la sua affollata, fredda e problematica famiglia per trascorrere l'estate con la cugina di sua madre e suo marito, che conducono una tranquilla vita in campagna. Qui Cáit trova grande accoglienza e quell'affetto e gentilezza che mancano nella sua famiglia, tanto che il ritorno sarà davvero molto duro.

The Quiet Girl: Carrie Crowley e Catherine Clinch

IL DVD. The Quiet Girl è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Officine Ubu, un'edizione discreta tecnicamente mentre negli extra sono presenti il trailer e una photogallery di 3 minuti. Il video per gran parte del film è di buon livello, con dettaglio interessante su primi e medi piani, ma presenta anche delle sgranature improvvise in alcuni movimenti delle figure, i cui contorni a tratti sono incerti, soprattutto sui fondali.

DA NON PERDERE. L'audio è presentato sia in italiano che in originale in Dolby Digital 5.1. E si tratta di tracce che pur non sfoderando picchi particolari vista la vena intimista del film, riescono a presentare dialoghi dal buon timbro e catturare con delicatezza sia le atmosfere molto particolari sia i minimi effetti della vita in campagna o di tutto quanto avviene intorno alla protagonista.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 5

The Quiet Girl, la recensione: la tenerezza di un'estate

Plan 75: la recensione del DVD

IL FILM. Film drammatico diretto da Chie Hayakawa, Plan 75 immagina un Giappone del futuro nel quale un programma del governo incoraggia gli anziani a sottoporsi volontariamente all'eutanasia per porre rimedio a una società invecchiata. In questo contesto si incrociano le storie di Michi, un'anziana sempre più alle prese con difficoltà economiche, Hiromu, un pragmatico venditore del Piano 75, e Maria, una giovane infermiera di origini filippine.

Plan 75: una sequenza del film

IL DVD. Plan 75 è arrivato in homevideo con il DVD CG-Tucker, dalla resa tecnica soddisfacente e un piacevole extra. Il video sfodera un ottimo dettaglio per il formato, che si può apprezzare soprattutto sui volti dei protagonisti, le rughe degli anziani e la trama di abiti e maglioni. Qualche sgranatura si avverte solo sui lunghi piani. L'audio in Dolby Digital 5.1 per italiano e originale non offre molti spunti considerata la natura del film, ma ha dialoghi chiari e musiche avvolgenti.

DA NON PERDERE. Negli extra un solo contributo di 17 minuti che però è una bella sorpresa: si tratta della premiazione di Chieko Baisho, che a Udine durante il Far East Festival ha ricevuto il Gelso d'oro alla carriera. Oltre alla cerimonia e ai commenti dei presentatori, c'è anche un intervento dell'attrice giapponese.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 6,5

Plan 75, la recensione: un mondo (distopico) di anziani senza futuro

Il cerchio: la recensione del DVD

IL FILM. La regista Sophie Chiarello ha deciso di seguire per cinque anni, con la sua telecamera, gli alunni di una classe elementare. Il risultato è lo splendido Il cerchio (premio David di Donatello per il miglior documentario), che con grande efficacia e un ottimo lavoro di montaggio racconta come i bambini ci vedono e il loro punto di vista sul mondo e su tanti argomenti, dal rapporto con gli adulti a Babbo Natale, dai migranti alle guerre. E come questo punto di vista cambia e matura negli anni.

Il Cerchio: una scena del film

IL DVD. Il cerchio è ora disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG-Indigo. Un prodotto tecnicamente molto buono anche se povero di extra, visto che è presente solo il trailer. Ottimo il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 ha una resa delle musiche molto buona e parlati dei bambini di buon livello, anche se forse l'ambienza della loro vivacità a scuola e soprattutto nella ricreazione in cortile, meritava una spazialità più accentuata.

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione è il video, che favorito anche dal fatto che il documentario privilegia ovviamente primi e medi piani, presenta un dettaglio molto buono per il formato, con croma naturale e grande compattezza del quadro nonostante una certa morbidezza. Le sbavature sono ridotte davvero al minimo, avvertibili solo su qualche fondale.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 4