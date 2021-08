Pam & Tommy: Lily James sottoposta a tre ore di trucco al giorno per trasformarsi in Pamela Anderson

Per diventare somigliante alla bomba sexy Pamela Anderson, Lily James ha dovuto sottoporsi ogni giorno a tre ore di trucco sul set della miniserie Hulu Pam & Tommy, che racconta il turbolento matrimonio tra la diva di Baywatch e il rocker Tommy Lee.

Pam & Tommy: Lily James irriconoscibile nei panni di Pamela Anderson

La trasformazione di Lily James in Pamela Anderson "ha richiesto dalle tre alle cinque ore di trucco ogni mattina prima dell'inizio delle riprese" ha rivelato Barry Lee Moe, capo del dipartimento parrucchieri della miniserie.

Pam & Tommy, miniserie Hulu in otto episodi, si concentrerà sul matrimonio tra Pamela Anderson e Tommy Lee, celebrato nel 1995, solo 96 ore dopo il loro primo incontro, e sullo scandalo del loro sex tape realizzato durante la luna di miele e diffuso in rete.

A interpretare Tommy Lee è la star dell'MCU Sebastian Stan, che affianca l'inglese Lily James. Nel cast dello show figurano anche Seth Rogen nella parte di Rand, l'uomo che ha rubato il filmato a luci rosse girato durante la luna di miele, Nick Offerman nel ruolo dell'impresario porno Uncle Miltie e Taylor Schilling nei panni di Erica, porno star moglie di Rand.

Craig Gillespie è il regista di Pam & Tommy, che è stata scritta da Rob Siegel, mentre Rogen sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Evan Goldberg.

Pam & Tommy, Anthony Mackie commenta la trasformazione di Sebastian Stan in Tommy Lee: "Sono inorridito"

Barry Lee Moe ha confermato che venerdì si sono concluse le riprese dello show aggiungendo: "Alla fine abbiamo utilizzato 25 parrucche. Tutti, da Seth Rogen a Nick Offerman e Taylor Schilling, tutti indossavano parrucche perché li abbiamo trasformati in nuovi personaggi."

L'unico a non indossare una parrucca sul set è Sebastian Stan. Come svela Moe, per il ruolo del batterista dei Motley Crue, la star dell'MCu ha fatto crescere i suoi capelli: "Abbiamo fatto un trattamento alla cheratina e gli facevamo il colore ogni due/tre settimane."