Pam & Tommy, Anthony Mackie commenta la trasformazione di Sebastian Stan in Tommy Lee: "Sono inorridito"

Anthony Mackie ha commentato divertito la trasformazione di Sebastian Stan, suo collega in The Falcon and the Winter Soldier, nel rocker Tommy lee per la miniserie Pam & Tommy definendosi inorridito.

Le reazioni stupite di fronte alle prime foto di Lily James e Sebastian Stan nella miniserie Pam & Tommy, dedicata al turbolento matrimonio tra la maggiorata Pamela Anderson e il rocker Tommy Lee finora non sono mancate. Courtney Love ha definito la serie su Pamela Anderson "vile", prendendosela con la protagonista Lily James. Altri si sono limitati a commentare il look dei due attori, davvero somiglianti ai veri Pamela e Tommy.

Ma la reazione più divertente arriva proprio da Anthony Mackie. Parlando con Marc Malkin di Variety, l'attore ha confessato di essere "inorridito" alla visione delle foto dell'amico Sebastian Stan:

"Mi ha mandato un video dal set e alcune foto, e sono rimasto sbalordito. Sono rimasto davvero sorpreso e impressionato dal fatto che sia stato in grado di farlo. Ero inorridito. Ho esclamato, 'Cosa stai facendo ?! Stai interpretando Tommy Lee? '... È solo umiliante quando vedi che il tuo amico riesce a fare una cosa simile".

Mackie aggiunge che è il sogno di ogni attore riuscire a trasformarsi in un altro personaggio in quel modo:

"Sebastian è un grande attore... il pubblico sarà finalmente in grado di vederlo per il camaleonte che è, non solo per quel meraviglioso dio dagli occhi azzurri che appare - è bello vedere il tuo amico riuscire a compiere una tale impresa".